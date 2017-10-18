18 Ekim 2017 Çarşamba

Doğanşehir’de Amatör Spor Haftası kutlandı

Malatya’nın Doğanşehir İlçesinde Amatör Spor Haftası nedeniyle çeşitli spor etkinlikleri yapılıyor. Etkinlikler kapsamında Doğanşehir Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, okçuluk gösterisine katıldı.

14 Ekim 2017 Cumartesi 16:29
Doğanşehir’de Amatör Spor Haftası kutlandı
  Doğanşehir’de çeşitli etkinliklerle kutlanan Amatör Spor Haftası kapsamında okçuluk gösterisi düzenlendi. Malatya Seyit Battalgazi Okçular Kulübü tarafından gerçekleştirilen gösteriye katılan Doğanşehir Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, amatör spor haftasını kutlayarak bir Ata sporu olan okçuluğun öğrenildikçe öneminin anlaşılacağını söyledi. Amaçlarının okçuluk sporuna dikkat çekilmesi olduğunu ifade eden Soysal, “Ben azda olsa okçuluk ile ilgileniyorum. Okçuluk içerisinde bir çok manevi değeri barındırıyor. Hem öğrencilerimizin hem okçuluğu yapan kardeşlerimizin hem bedenen terbiyesi hem de fikren terbiyesini sağlıyor” dedi.
Kaymakam Soysal daha sonra, kılıç kuşanarak okçuluk gösterisinde ok attı. Hafta boyunca da çeşitli etkinliklerin süreceği kutlamalara Kaymakam Soysal’ın yanı sıra İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Osman Şen, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahDOĞANŞEHİR İLÇESİAMATÖR SPOR HAFTASI

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