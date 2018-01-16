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Doğanşehir lidere boyun eğdi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Lig’de sezona iyi başlayan Doğanşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ligin lideri Amasya Gümüşhacıköy Hayat Engelliler Spor Kulübüne 79-34 yenildi.

Doğanşehir lidere boyun eğdi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Lig’de sezona iyi başlayan Doğanşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ligin lideri Amasya Gümüşhacıköy Hayat Engelliler Spor Kulübüne 79-34 yenildi.

AHMET
AHMET
16 Ocak 2018 Salı 19:32
Doğanşehir lidere boyun eğdi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun organize ettiği Tekerlekli Basketbol Bölgesel Ligi B Grubu’nda mücadele eden Doğanşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Amasya Gümüşhacıköy Hayat Engelliler Spor Kulübüne 79-34 yenildi.

Ligde önceki haftalarda üst üste 2 galibiyet alarak sezona iyi başlayan Malatya temsilcisi geçen haftayı BAY geçmişti. Malatya temsilcisi ilk yarının son maçında İnönü Üniversitesi Bilimleri Fakültesi Sağlık Kültür ve Daire Başkanlığı Spor Salonu’nda lider Amasya Gümüşhacıköy Hayat Engelliler Spor’u ağırladı. Yılmaz Karpuz ve Ercan Kantıracı hakem ikilisinin yönettiği mücadelenin ilk yarısını Doğanşehir Belediyesi 40-15 geride tamamladı. İkinci yarıda ev sahibi takımın maça ortak olma çabalarının sonuç vermediği mücadele konuk takımın 79-34 galibiyetiyle sonuçlandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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