Tekerlekli Basketbol Bölgesel Ligi B Grubu’nda mücadele eden Doğanşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 3.hafta maçında deplasmanda Samsun Kuzeyyıldızı Engelliler Spor Kulübü’nü 46-58 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Ligin 2. haftasında Sorgun Umudun Işığı Bedensel Engelliler Basketbol Takımını sahasında 48-31 yenen Malatya temsilcisi, Play off yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ligde 2 galibiyeti ve 1 mağlubiyeti bulunan Doğanşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 5 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

“ÖNEMLİ BİR GALİBİYETTİ”

Öte yandan takımla ilgili değerlendirmelerde bulunan Antrenör Edip Karakuş, İnönü Üniversitesi Bilimleri Fakültesi Sağlık Kültür ve Daire Başkanlığı Spor Salonu’nda yarın saat 14.00’de oynayacakları Samsun BESK maçına Malatyalı sporseverleri davet etti. Edip Karakuş, “Deplasmanda Samsun Kuzeyyıldızı Engelliler Spor Kulübü ile oynadığımız maçta iyi bir oyunla galip geldiğimiz için mutluyuz. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyunla rahat bir galibiyet aldık. Play off hedefimizin gerçekleşmesi adına önemli bir galibiyetti. Bu galibiyeti, her zaman tüm imkanlarıyla takımımıza destek olan İnönü Üniversitesi Rektörü sayın Ahmet Kızılay’a hediye ediyoruz. Aynı zamanda koordinatörümüz Oğuz Avcı nezaretinde kendilerini makamlarında ziyaret ederek takımın durumuyla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. Rektörümüz oyuncularımızla ve teknik heyetle tek tek tanışıp tebrik etmiştir. Her zaman takımın yanında olduğunu ifade ederek üniversitenin her türlü imkanında yararlanabileceğimizi söylediler. Bizleri arayarak tebrik eden ve yanımızda olduğunu söyleyen milletvekilimiz Öznur Çalık hanımefendiye de teşekkür ediyorum. Öznur hanım aynı zamanda Bedensel Engelliler Atletizm Milli Takımı kampında bulunan sporcumuz Şahin Kelleci’yi tebrik etti. Eğer programları müsait olursa yarın karşılaşacağımız Samsun BESK maçına katılacağını da ifade ettiler. Bu vesileyle Malatyalı tüm sporseverleri yarın İnönü Üniversitesi Bilimleri Fakültesi Sağlık Kültür ve Daire Başkanlığı Spor Salonu’nda saat 14.00’de oynayacağımız Samsun BESK maçına davet ediyoruz.” Şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ