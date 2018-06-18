Doğandemir: “Yakın zamanda meyveleri toplamaya başlayacağız”

Nurettin Soykan Tesisleri'nde açıklamalarda bulunan Doğandemir, alt yapının geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Evkur Yeni Malatyaspor altyapısından önümüzdeki yıllarda profesyonel liglerde forma giyebilecek çok sayıda futbolcunun yetişmeye başlayacağını ifade eden Doğandemir, “Altyapıdaki olumlu işlerin meyvelerini çok yakın zamanda toplamaya başlayacağız inşallah. Altyapı sorumlumuz Mehmet Maden ve sportif direktörümüz Ali Ravcı, 3. Lig'e yükselen Adıyaman takımıyla görüşme halindeler. Yakın bir il olması sebebiyle orayı pilot takım haline getirerek, U21'de yaşı dolmuş çocuklarımızı kiraya vererek gelişimlerini yakından takip edeceğiz. Bu yıl Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Pütürge Belediyespor’a da başkanımızın belirttiği gibi aynı şekilde destek vereceğiz. Yine Hayati Palancı hocamız Yeşilyurt Belediyespor’un başına geçti. Ona da bir kez daha hayırlı olsun temennilerimizi iletiyorum. Hayati hocamızla da alt yapıdaki futbolcu kadrosunun değerlendirilmesi noktasında bir görüşmemiz olacak. Malatya’da bir takımın artık 3. Lig'e çıkması zorunlu hale geldi. Büyükşehir olmuş bir il için pilot takıma mutlaka sahip olmamız lazım. Malatyalı genç futbolcuların bir seviyeye gelmeleri için artık Yeşilyurt yada Pütürge takımlarının 3. Lig'e yükselmesi lazım. Bu takımların başarılı olmaları için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya da her zaman hazırız” şeklinde konuştu.

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