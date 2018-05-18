Doğandemir: Pilot takım şart!

Yeni Malatyaspor altyapısından önümüzdeki yıllarda profesyonel liglerde forma giyebilecek çok sayıda futbolcunun yetişmeye başlayacağını düşündüğünü ifade eden Doğandemir, “Altyapıya yapılan yatırımın meyvesini çok yakın zamanda vereceğini söyledi. Levent Doğandemir, “Altyapı sorumlumuz Mehmet Maden ve sportif direktörümüz Ali Ravcı, 3. Lige yükselen Adıyaman takımıyla görüşme halindeler. Yakın bir il olması sebebiyle orayı pilot takım haline getirerek U21 takımında yaşı dolmuş çocuklarımızı kiraya vererek gelişimlerini yakından takip edeceğiz. Kamuoyunun yakından tanıdığı Burak Kavlak, Furkan Pekşen, Samet Damlu, Furkan Yiğit ve İsmail Baran Karakoç gibi çocuklarımızı sözleşmelerini yaparak kiralık olarak göndermeyi planlıyoruz. Bu yıl Bölgesel Amatör Lige yükselen Pütürge Belediyespor’a da başkanımızın belirttiği gibi aynı şekilde destek vereceğiz. Malatya’da bir takımın artık 3. Lige çıkması zorunlu hale geldi. Büyükşehir olmuş bir il için pilot takıma mutlaka sahip olmamız lazım. Bu şehrin artık ikinci profesyonel takıma ihtiyacı var. Malatyalı genç futbolcuların bir seviyeye gelmeleri için artık Yeşilyurt ya da Pütürge takımlarının 3. Lige yükselmesi lazım. Bu takımların başarılı olmaları için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya da her zaman hazırız.” şeklinde konuştu.

“OYUNCULARIN GELİŞİMLERİNDE EMEĞİ VAR”

“Türkiye Finallerine katılan U14 takımının bu sezon sergilediği performansın göğüslerini kabarttığını dile getiren Doğandemir, “Ligde iyi bir performans sergilediler. Sezonu 50 puan üzerinde Tabzonspor’un ardından 2. sırada tamamladılar. Türkiye finallerine katılma başarısı gösterdiler. Çocuklarımız Trabzonspor, Bursaspor ve Altınordu takımlarıyla aynı grupta mücadele ettiler. Talihsiz şekilde iki maçı kayıp edip son müsabakada berabere kaldılar. Bizim için alınan sonuçlardan ziyade takımımızın bu başarıyı gösterip şampiyonaya katılması önemliydi. Oyuncuların gelişimlerinde emeği olan Tuncay Selçuk ve Murat Uçkun’a teşekkür ediyorum. Geçen yıl U13 kategorisinde Malatya’da bizleri en iyi şekilde temsil etmişlerdi. Kahramanmaraş’ta finalde elenmişlerdi. Tuncay hocamız yaz kış demeden çocuklarla birebir ilgilenerek onların gelişimine katkı sağlıyor.” diye konuştu.

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