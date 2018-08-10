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‘Doğan Hakyemez’ anısına turnuva

‘Doğan Hakyemez’ anısına turnuva

10 Ağustos 2018 Cuma 13:41
‘Doğan Hakyemez’ anısına turnuva

Organizasyonu Yeşilyurt Belediyespor Kulübü tarafından gerçekleştirilen, Türkiye Basketbol Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Basketbol İl Temsilciliğinin de destek verdiği Doğan Hakyemez Basketbol Turnuvasına Malatya ve çevre illerden toplam beş takım katılıyor. 12 Ağustos 2018 Pazar gününe kadar devam edecek olan turnuva, Diyarbakır’dan Hidayet Türkoğlu Basketbol Okulu, Elazığ’dan Basketbol Akademi Spor Kulübü, Tunceli’den Dersim Akademi Spor Kulübü ile Malatya’dan Yıldızlar Basketbol Spor ve Yeşilyurt Belediye Spor Kulübü takımları arasında oynanacak. Tecde Spor Salonunda düzenlenen basketbol turnuvası sonunda dereceye girecek olan takımlara kupa ve madalyaları, 12 Ağustos Pazar günü düzenlenecek törenle takdim edilecek.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Doğan HakyemezYeşilyurt Belediyespor
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