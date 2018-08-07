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Doğan Hakyemez Anısına

Türkiye Basketbol tarihinin efsane isimlerinden Doğan Hakyemez Anısına Malatya’da 8-12 Ağustos tarihleri arasında basketbol turnuvası düzenleneceği bildirildi. Geçtiğimiz aylarda hayatını kayıp eden basketbolun duayenlerinden olan Doğan Hakyemez’in adının verileceği turnuvaya çevre illerden de birçok kulübün katılacağı öğrenildi.

Doğan Hakyemez Anısına

Türkiye Basketbol tarihinin efsane isimlerinden Doğan Hakyemez Anısına Malatya’da 8-12 Ağustos tarihleri arasında basketbol turnuvası düzenleneceği bildirildi. Geçtiğimiz aylarda hayatını kayıp eden basketbolun duayenlerinden olan Doğan Hakyemez’in adının verileceği turnuvaya çevre illerden de birçok kulübün katılacağı öğrenildi.

07 Ağustos 2018 Salı 11:25
Doğan Hakyemez Anısına

Konuyla ilgili yapılan duyuruda “Geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz basketbolun duayenlerinden olan Doğan Hakyemez Anısına Türkiye Basketbol Federasyonu, Malatya Yeşilyurt Belediyesi; Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü ve Malatya Yeşilyurt Belediye Spor Kulübü iş birliği ile yapılacak olan organizasyona il dışından ve il içinden katılacak 2004/2010 doğumlu sporcuların katılımları ile 08.08.2018 /12.08.2018 tarihleri arasında Tecde Spor Salonunda yapılacaktır. Katkılarından ve desteklerinden dolayı Türkiye Basketbol Federasyon Başkanımız Hidayet Türkoğlu’na Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Sayın Mehmet Çınar’a; Malatya Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürü Sayın Mustafa Sadi Fındıklı’ya Yeşilyurt Belediye Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Cumali Sucu’ya ve katılan tüm sporcu ve antrenörlere teşekkür ederiz.” denildi. Turnuvaya il dışından katılacak olan takımlar ise şöyle: Hidayet Türkoğlu Basketbol Okulu (Diyarbakır), Elazığ Basketbol Akademi Spor Kulübü (Elazığ), Dersim Akademi Spor Kulübü (Tunceli), Yıldızlar Basketbol Spor Kulübü (Malatya), Yeşilyurt Belediye Spor Kulübü (Malatya)

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
TunceliMalatyaBasketbol
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