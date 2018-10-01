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Doğa sporları festivaline büyük ilgi

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan Levent Vadisi’nde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Doğa Sporları Festivali, renkli görüntülerle başladı.

Doğa sporları festivaline büyük ilgi

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan Levent Vadisi’nde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Doğa Sporları Festivali, renkli görüntülerle başladı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 17:58
Doğa sporları festivaline büyük ilgi

Coğrafyası ile Türkiye’nin önemli jeoturizm alanlarından olan Levent Vadisi’nde Akçadağ Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Doğa Sporları Festivali’nin bu yıl ikincisi düzenleniyor. 27 Eylül’de başlangıcı yapılan festivalin resmi açılış töreni gerçekleştirildi. ‘Vadi seni çağırıyor’ sloganı ile başlayan festivalde kurulan çadırlarla birlikte ülkenin birçok bölgesinden gelen sporcuların gün boyu süren etkinlikleri ilgi ile izlendi.

Programın açılışında konuşan Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, 2015 yılında teslim aldıkları Levent Vadisini, doğa sporlarının gerçekleştirildiği bir turizm alanı olması adına çalışmalar yürüttüklerini söyledi. İnsanların artık kentlerde yoğunluktan sıkıldığını anımsatan Kazgan, “Artık vatandaşlar, doğayla başbaşa olmak istiyor, tabiatla içiçe olmak istiyor. Yeşil örtü ile birlikte toprağın kokusunu almak istiyor” şeklinde konuştu.

Levent Vadisinin bir jeoturizm alanı olduğunu kaydeden Başkan Kazgan, “Burası neolotik çağdan kalma 65 milyon yıl öncesine dayanan, yer kürenin yaratılışından bu yana özelliğini kormuş, bozulmamış ender alanlardan birisi. Burada nereyi kazsanız fosillere rastlarsınız, ilginç yeryüzü şekilleri bulursunuz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Kazgan, Levent Vadisini Akçadağ’ın tamamına dönük bir turizm alanı haline getirmek içinde çalışacaklarını söyledi. Program, yakılan kamp ateşinin etrafında canlı müzik ile devam etti. 30 Eylül’de sona erecek olan festival de dağ bisikleti, trekking, yamaş paraşütü, slickline, foto safari, off road, dağ kros ve kaya tırmanışı etkinlikleri yer aldı. Akçadağ pilavının ikram edildiği programa Kaymakam Muhammet Taha Canpolat, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir ile daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. (BÜLTEN)

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MalatyaLevent VadisiDoğa Sporları Festivali
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