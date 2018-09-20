Doğa Sporları Festivali yapılacak

27-30 Eylül tarihleri arasında Akçadağ ilçesindeki Levent Vadisi'nde gerçekleştirilecek festival öncesi bir basın toplantısı düzenleyen Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, etkinlikler hakkında bilgiler verdi. Bu yıl ikincisinin düzenleneceği festivale herkesi davet eden Kazgan, "Her yıl geleneksel olarak düzenlenen festivalimiz ilçemize olan ilgiyi arttırırken aynı zamanda da ilçe ve kırsal turizmimizin de gelişmesine büyük katkı sağlayacak. Festival faaliyetlerimiz ile birlikte ilçe halkımız ve ziyaretçiler arasında etkileşim en üst seviyeye çıkartılacaktır” şeklinde konuştu.



2014 yılında bu yana Levent Vadisi için çalışma yaptıklarını da ifade eden Kazgan "Kendi öz kaynağımızla Levent Vadisini suya kavuşturduk, yollarımızı yaptık, kış bahçesi yaptık ve çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Başkan Kazgan, festival kapsamında 4 gün boyunca dağ bisikleti, Trekking, Yamaç Paraşütü, Slakcline, Foto safari, Off road, Dağ kros ve Kaya tırmanışı etkinliklerinin gerçekleştirileceğini söyledi. Türkiye'nin ve dünyanın bir çok bölgesinden katılımcıların festivalde yer alacağını ifade eden Kazgan, 4 gün boyunca sürecek festivale ilginin bu yılda yoğun olacağını söyledi.