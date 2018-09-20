Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 33°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
96045
ALTIN
243.699
DOLAR
6.2766
STERLİN
8.3269
EURO
7.3902

Doğa Sporları Festivali yapılacak

Akçadağ Belediyesi, İnönü Üniversitesi ile Extrem Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğinde bu yıl 'Levent 2. Vadisi Uluslararası Doğa Sporları Festivali'nin ikincisi düzenlenecek. 

Doğa Sporları Festivali yapılacak

Akçadağ Belediyesi, İnönü Üniversitesi ile Extrem Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğinde bu yıl 'Levent 2. Vadisi Uluslararası Doğa Sporları Festivali'nin ikincisi düzenlenecek. 

20 Eylül 2018 Perşembe 15:35
Doğa Sporları Festivali yapılacak

27-30 Eylül tarihleri arasında Akçadağ ilçesindeki Levent Vadisi'nde gerçekleştirilecek festival öncesi bir basın toplantısı düzenleyen Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, etkinlikler hakkında bilgiler verdi. Bu yıl ikincisinin düzenleneceği festivale herkesi davet eden Kazgan, "Her yıl geleneksel olarak düzenlenen festivalimiz ilçemize olan ilgiyi arttırırken aynı zamanda da ilçe ve kırsal turizmimizin de gelişmesine büyük katkı sağlayacak. Festival faaliyetlerimiz ile birlikte ilçe halkımız ve ziyaretçiler arasında etkileşim en üst seviyeye çıkartılacaktır” şeklinde konuştu. 


2014 yılında bu yana Levent Vadisi için çalışma yaptıklarını da ifade eden Kazgan "Kendi öz kaynağımızla Levent Vadisini suya kavuşturduk, yollarımızı yaptık, kış bahçesi yaptık ve çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu. 
Başkan Kazgan, festival kapsamında 4 gün boyunca dağ bisikleti, Trekking, Yamaç Paraşütü, Slakcline, Foto safari, Off road, Dağ kros ve Kaya tırmanışı etkinliklerinin gerçekleştirileceğini söyledi. Türkiye'nin ve dünyanın bir çok bölgesinden katılımcıların festivalde yer alacağını ifade eden Kazgan, 4 gün boyunca sürecek festivale ilginin bu yılda yoğun olacağını söyledi. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rize mesaisi başladı
Rize mesaisi başladı
Murat bir döndü pir döndü!
Murat bir döndü pir döndü!
Golcü aranıyor!
Golcü aranıyor!
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim