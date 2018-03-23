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“DİSİPLİNLİ, TİTİZ, CİDDİ, ÇALIŞKAN...”

Yeni Malatyaspor’un başarılı file bekçisi Ertaç Özbir kariyeri ve kulübüyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Futbola kaleci olarak değil oyuncu olarak başladığını söyleyen Ertaç, Erol Bulut’u disiplinli ve iş konusunda çok ciddi diye tanımladı.

“DİSİPLİNLİ, TİTİZ, CİDDİ, ÇALIŞKAN...”

Yeni Malatyaspor’un başarılı file bekçisi Ertaç Özbir kariyeri ve kulübüyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Futbola kaleci olarak değil oyuncu olarak başladığını söyleyen Ertaç, Erol Bulut’u disiplinli ve iş konusunda çok ciddi diye tanımladı.

busabahh
busabahh
23 Mart 2018 Cuma 11:50
“DİSİPLİNLİ, TİTİZ, CİDDİ, ÇALIŞKAN...”

3 yıldır giydiği Yeni Malatayspor formasını bu sezon Süper Lig’de başarıyla taşıyan Ertaç Özbir, yayıncı kuruluşun Vip programına konuk oldu. Geride kalan 26 haftada tam 9 kez kalesini gole kapayan Ertaç, kendisi, kulübü, hocası ve Malatya hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı.

OYNAMAK İÇİN ISAKSSON’U 3 YIL BEKLEDİM

Futbola ortaokul yıllarında başladığını belirten Ertaç, “Bir arkadaşımla beraber Esnafspor diye amatör kümedeki takıma gittik. O zaman kaleci değil, oyuncuydum. Daha sonra Sincan Belediyespor’a transfer oldum, hocalarımın tavsiyesiyle kaleye geçtim. Şekerspor’a geçtiğimde benim için profesyonel hayat başladı. Orada çok iyi sezon geçirdim ve Kasımpaşaspor’a transferim gerçekleşti. Oynamak için 3 sene Isaksson’u bekledim. O çok büyük bir kaleci. Bana çok şeyler öğretti. Bugün geldiğim noktada emeği vardır.” Dedi.

EROL BULUT İÇİN SÖYLEDİ:

“DİSİPLİNLİ, TİTİZ, CİDDİ, ÇALIŞKAN...”

Yeni Malatyaspor’da da oynamak için sabrettiğini hatırlatan Ertaç, “3 yıldır Malatya’dayım. Bu şehirde huzurlu ve mutluyum. Yeni Malatyaspor bana insani ve futbol anlamında çok şey kattı. Güzel dostluklar edindim. Şampiyonluk yaşadım, şimdi Süper Lig’deyim. Hedeflerimi gerçekleştirdiğim yer oldu. Çalıştığım tüm hocalar değerliydi ve hepsinden bir şeyler öğrendim” şeklinde konuştu. Deneyimli eldiven Erol Bulut için, “Çok disiplinli, titiz ve işini ciddiyetle yapan biri. Genç ve ne istediğini bilen biri. Bizler de onun istek ve arzularını biliyoruz, takım olarak buna cevap vermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

KİMLERDEN ÇEKİNİYOR?

Türk kalecilerin Avrupa kulüplerinde forma giymesi için çok çalışması gerektiğini belirten Ertaç, “Aslında Avrupa futbolu ile bizim aramızda çok fark yok. Türkiye’de de çok iyi kaleciler var. Türk futbolu da her geçen gün Avrupa seviyesine yükseliyor. Çok çalışırsak Avrupa’nın büyük kulüplerinde kaleye Türk kaleciler geçebilir. Bu potansiyel ülkemizde var.” Dedi. Ertaç, Süper Lig’de en çok çekindiği forvet oyuncularını, Fenerbahçe’den Gulliano, Galatarasay’dan Gomis, Beşiktaş’tan Talisca ve Quaresma, Trabzonspor’dan Burak Yılmaz diye açıkladı. busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 23.03.2018 12:10
Anahtar Kelimeler:
Ertaç özbirYeni Malatyaspor
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