 “Disiplinden Uzaklaşabiliyor”

Süper Lig’de Pazar günü Beşiktaş ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarına dün Nurettin Soykan Tesisleri’nde başladı. Antrenman öncesi değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Erol Bulut ligde 3 maçlık kredilerinin olduğunu belirtti.

“KÖTÜ OYNADIĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM”

Konuşmasına Alanyaspor maçını değerlendirerek başlayan Erol Bulut, “Futbolda hakem düdüğü çalmadan oyun bitmiyor. Nitekim Alanyaspor maçı öyle oldu. Bazı arkadaşlarımız maç bu şekilde biter düşüncesiyle konsantrasyon eksiliği yaşadı. Böyle olduğunda kalende pozisyon yaratıyorsun ve golü görüyorsunuz. Rakibin üzerine gitmeleri yönde futbolcularımı uyarmama rağmen, kaleyi koruma düşüncesi bazen futbolcularda oluyor. Ama kaleyi korumak ceza sahası çizgisine dizilip kendi ceza sahasında bulunmak değil. Rakibi kalenden ne kadar uzak mesafede tutarsan o zaman daha iyi defans yapmış oluyorsun. Önde basmamız gerekiyordu. Öne çıkıp kapatmamız gerekiyordu. Orada sadece Gilberto vardı. Taktik faul yapmamız gerekiyordu. Onu da yapamadık. Hata üzerine hata oldu. Sonuçta takımın şansızlığı, kalecimizin pozisyonu iyi seçememesi ve zamanlama hatası top kısa düştü. Welinton iyi bir vuruşla kalemize topu gönderdi. Ama oyunun geneline baktığımızda üstün olan taraf bizdik. Topa daha çok sahip olan taraf bizdik. Rakip zaten gol pozisyona hiç girmedi sadece bir şutları var. Bizim 3-4 net gol pozisyonlarımız vardı. Azubuike ve Adem’in pozisyonları var. Zaten böyle bir karşılaşma olacağını biz biliyorduk. Çünkü sona doğru yaklaştıkça puan kayıp etmeme düşüncesi artacaktı. Çok kötü oynadığımızı düşünmüyorum. İyi oynadık ama maalesef üzüntülüyüz. Kayıp etmeyeceğimiz 2 puanı kayıp ettik.” dedi.

“ÖNLEMİMİZİ ALACAĞIZ”

Ligde 3 maçlık kredilerinin olduğunu belirten Bulut, “Alanyaspor karşılaşması öncesinde de 3 maçlık kredimiz vardı ve bunu koruduk. Yine 3 maçlık bir kredimiz var. Ama bu değil biz bırakacağız, rakipler bize yaklaşsın. Biz bu haftada Beşiktaş karşısına en az 1 puan için gideceğiz. Gol yemediğin sürece 1, gol attığınız zaman 3 puan alıyorsunuz. Aynı şekilde Beşiktaş’ın karşısına çıkacağız. Onlarda şampiyonluğa oynuyor. Türkiye’de iyi top oynayan 1-2 takım içerisindeler. Onlarda baskılı oynayarak kazanmak isteyecekler. Biz ona göre önlemimizi alacağız.”şeklinde konuştu.

“DİSİPLİNDEN UZAK OLUYOR”

Başakşehir ve Alanyaspor maçlarında oyundan alınmasına tepki gösteren Aytaç Kara ile arasında sorun olup olmadığına yönelik yöneltilen soruya ise Erol Bulut, “Aytaç ile benim sorunum yok. Kendisinin sorunu varsa onu kendisine soracaksınız. Eğer sorunu varsa kendisinin çözmesi lazım. Benim hiçbir futbolcumla sorunum yok. Ben sadece sahada onlardan istediğim performansı sergilemelerini bekliyorum. Aytaç zaman zaman iyi performans gösteriyor. Maalesef zaman zaman bunu göstermeyip çok hata yapıyor. Bizim bir disiplinimiz var. En büyük dezavantajı bazen bu disiplinden uzak oluyor.” yanıtını verdi .

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi