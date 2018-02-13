Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115604
ALTIN
162.230
DOLAR
3.7968
STERLİN
5.2779
EURO
4.6907

DIŞARIDA KAPLAN EVİNDE MİSAFİR!

Süper Lig’de ilk yılını geçiren Yeni Malatyaspor geride kalan 21 haftada sergilediği performansla orta sıralarda yer almayı başardı. Yeni stadına kavuşmasına ve evindeki maçlarda ortalama 10 bin taraftara oynamasına rağmen sarı kırmızılı takımın iç saha performansı deplasman karnesinden daha kötü durumda. Dış saha puan tablosuna göre 8. sırada olan kaplanlar, iç saha puan sıralamasına göre 15. basamakta.

DIŞARIDA KAPLAN EVİNDE MİSAFİR!

Süper Lig’de ilk yılını geçiren Yeni Malatyaspor geride kalan 21 haftada sergilediği performansla orta sıralarda yer almayı başardı. Yeni stadına kavuşmasına ve evindeki maçlarda ortalama 10 bin taraftara oynamasına rağmen sarı kırmızılı takımın iç saha performansı deplasman karnesinden daha kötü durumda. Dış saha puan tablosuna göre 8. sırada olan kaplanlar, iç saha puan sıralamasına göre 15. basamakta.

busabahh
busabahh
13 Şubat 2018 Salı 12:13
DIŞARIDA KAPLAN EVİNDE MİSAFİR!

Bu sezon Süper Lig’de ilk yılı olmasına karşın birçok köklü kulüpten daha iyi bir sezon geçiren Yeni Malatyaspor, geride kalan 21 haftada 27 puan topladı. Maç başı 1,2 puan ortalamasıyla oynayan sarı kırmızlı takım, 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. 24 gol atıp 28 gol yiyen kaplanlar genel sıralamada 9. basamakta yer aldı.

Yeni Malatyaspor’un mevcut sezonu içersinde en dikkat çekici yönüyse iç saha performansının düşük olması. İç sahada oynadığı Antalyaspor, Bursaspor, Konyaspor, Başakşehir FK, Beşiktaş, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarında toplam 17 puan kaybeden Yeni Malatyaspor 16 puanı ise hanesine yazdırdı. Bu performansıyla 15.sırada yer alan kaplanlar deplasmanda ise daha az puan toplamasına rağmen 8. sırada kendisine yer buldu. Dış sahada oynadığı 10 maçta 11 puan toplayan Yeni Malatyaspor, iç sahada 4 galibiyet alırken, deplasmanda 3 galibiyet aldı. Taraftarının yeni statta oluşturduğu atmosfere rağmen kendi evinde iyi bir misafirperverlik örneği çizip puanları dağıtan temsilcimiz bunun yanında 9 Aralık’tan beri kendi sahasında kaybetmiyor. Göztepe’ye 3 – 2 kaybeden Yeni Malatyaspor son 5 iç saha maçında sahadan mağlubiyetle ayrılmadı.

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig’Yeni Malatyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BULUT'TAN TEPKİ!
BULUT'TAN TEPKİ!
Rizeli judocular madalya ile döndü
Rizeli judocular madalya ile döndü
BAL’da olaylı maçın cezaları açıklandı 
BAL’da olaylı maçın cezaları açıklandı 

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim