DIŞARIDA KAPLAN EVİNDE MİSAFİR!

Bu sezon Süper Lig’de ilk yılı olmasına karşın birçok köklü kulüpten daha iyi bir sezon geçiren Yeni Malatyaspor, geride kalan 21 haftada 27 puan topladı. Maç başı 1,2 puan ortalamasıyla oynayan sarı kırmızlı takım, 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. 24 gol atıp 28 gol yiyen kaplanlar genel sıralamada 9. basamakta yer aldı.

Yeni Malatyaspor’un mevcut sezonu içersinde en dikkat çekici yönüyse iç saha performansının düşük olması. İç sahada oynadığı Antalyaspor, Bursaspor, Konyaspor, Başakşehir FK, Beşiktaş, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarında toplam 17 puan kaybeden Yeni Malatyaspor 16 puanı ise hanesine yazdırdı. Bu performansıyla 15.sırada yer alan kaplanlar deplasmanda ise daha az puan toplamasına rağmen 8. sırada kendisine yer buldu. Dış sahada oynadığı 10 maçta 11 puan toplayan Yeni Malatyaspor, iç sahada 4 galibiyet alırken, deplasmanda 3 galibiyet aldı. Taraftarının yeni statta oluşturduğu atmosfere rağmen kendi evinde iyi bir misafirperverlik örneği çizip puanları dağıtan temsilcimiz bunun yanında 9 Aralık’tan beri kendi sahasında kaybetmiyor. Göztepe’ye 3 – 2 kaybeden Yeni Malatyaspor son 5 iç saha maçında sahadan mağlubiyetle ayrılmadı.