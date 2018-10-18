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“Diri bir takıma karşı oynayacağız”

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalya kampıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Sakatlıkları düzelen birkaç oyuncumuz aramıza katıldı. Birkaç hafta sonra aramıza katılacak oyuncularımız var. Tempomuzu artırdık. Önümüzde Ankaragücü maçı var. Diri bir takıma karşı oynayacağız” dedi. 

“Diri bir takıma karşı oynayacağız”

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalya kampıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Sakatlıkları düzelen birkaç oyuncumuz aramıza katıldı. Birkaç hafta sonra aramıza katılacak oyuncularımız var. Tempomuzu artırdık. Önümüzde Ankaragücü maçı var. Diri bir takıma karşı oynayacağız” dedi. 

18 Ekim 2018 Perşembe 11:38
“Diri bir takıma karşı oynayacağız”

Takımın Ankaragücü maçına hazırlandığı Antalya’da basın mensupların açıklamalarda bulunan Erol Bulut, hafta sonu diri bir takıma karşı mücadele edeceklerini söyledi. Sakatlıkları bulunan bazı oyuncuların takıma katıldığını belirten Bulut, “Sivasspor maçından sonra verilen 3 günlük iznin ardından Antalya’da buluştuk. Tedavileri İstanbul’da süren ve ülkelerinin milli takım kamplarına giden oyuncularımız geçen hafta bizimle birlikte olamadı. Ama sakatlıkları düzelen birkaç oyuncumuz aramıza katıldı. Birkaç hafta sonra aramıza katılacak oyuncularımız var” diye konuştu. 

“Zaaflarından yararlanmak istiyoruz” 
Pazar günü diri bir takıma karşı mücadele edeceklerini kaydeden Bulut, şunları söyledi: 
“Tempomuzu artırdık. Önümüzde Ankaragücü maçı var. Diri bir takıma karşı oynayacağız. Hücum anlamında etkililer ama defans anlamında rakibe verdikleri pozisyonlar var. Biz o zaaflarından yararlanmak istiyoruz.” 

İHA

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