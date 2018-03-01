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DİA’YA ÜLTİMATOM!

Sakatlığından dolayı haftalardır takımdaki yerini alamayan Yeni Malatyaspor’un Senegalli oyuncusu Issiar Dia, antrenmanlara başladı. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen orta saha oyuncusu doktor kontrolünde özel programla hazırlanıyor. Teknik direktör Erol Bulut’un görüşme gerçekleştirdiği oyuncuya “biran önce hazır ol” dediği öğrenildi.

DİA’YA ÜLTİMATOM!

Sakatlığından dolayı haftalardır takımdaki yerini alamayan Yeni Malatyaspor’un Senegalli oyuncusu Issiar Dia, antrenmanlara başladı. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen orta saha oyuncusu doktor kontrolünde özel programla hazırlanıyor. Teknik direktör Erol Bulut’un görüşme gerçekleştirdiği oyuncuya “biran önce hazır ol” dediği öğrenildi.

busabahh
busabahh
01 Mart 2018 Perşembe 12:52
DİA’YA ÜLTİMATOM!

Yeni Malatyaspor’da uzun süredir sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu İssiar Dia, takımdan ayrı çalışmalara başladı. Süper Ligin 15. haftasında sakatlanan Senegalli oyuncu, ilk yarıyı kapatarak İstanbul’a tedaviye gitmişti. Sağ ayak ön adalesinde 1. derecede yırtık olduğu tespit edilen Dia, u tedavisinin ardından tekrar takıma katılmıştı. Tedavisine bir kez daha İstanbul’da başlanan sarı-kırmızılı oyuncunun iyileştiği ve takıma dahil olduğu belirtildi. Antrenman öncesinde Senegalli oyuncuyla bir görüşme gerçekleştiren teknik direktör Erol Bulut’un bu oyuncuya biran önce forma giymeye hazır hale gelmesi gerektiğini söylediği öğrenildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Son Güncelleme: 01.03.2018 13:08
Anahtar Kelimeler:
Teknik Direktör Erol BulutIssiar DiaYeni MalatyasporSakatlığı
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