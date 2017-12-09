09 Aralık 2017 Cumartesi

Dia’dan erken final!

Göztepe maçı hazırlıkları esnasında antrenmanda sakatlanan sağ kanat oyuncusu İssiar Dia, İstanbul’da MR’a (emar) girdi.

09 Aralık 2017 Cumartesi 10:48
Dia’dan erken final!

Yapılan tetkiklerde Senegalli oyuncunun sağ üst adalesinde üçüncü derecede yırtık tespit edildi. Tedavisine İstanbul’da başlanan İssiar Dia’nın en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı ve ilk yarıyı kapattığı açıklandı. Evkur Yeni Malatyaspor’da 10 karşılaşmada forma giyen Dia, 2 asist yaparken, gol atma başarısı gösteremedi. 6 kez ilk 11’de sahaya çıkan Dia, 551 dakika görev aldı. Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 3 karşılaşmada 173 dakika sahada kalan Dia, asist yapma ve gol atma başarısını gösteremedi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: FinalDia

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