Bir dönem Fenerbahçe’de de forma giyen golcü futbolcu Issiar Dia Yeni Malatyaspor’un ofansif bir takım olma yolunda biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Kendi performansı hakkında da konuşan Dia, gün geçtikçe daha iyi olacağını ve bu performansını ilerleyen maçlarda golle süsleyeceğinin mesajını verdi. Dia, Kasımpaşa maçıyla ilgili de iddialı açıklamalarda bulunarak, İstanbul’dan 3 puanla döneceklerini belirtti.

FENERBAHÇE ÇOK OFANSİF BİR TAKIMDI

İnönü Stadı’ndaki antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Yeni Malatyaspor’un Senegalli golcü oyuncusu Issiar Dia, her geçen gün daha iyi performans sergilediğini söyledi. Dia, “çok iyi hazırlık dönemi geçirdim. Her gün gittikçe daha iyi oluyorum. İnşallah bu performansım devam edecek ve bunu önümüzdeki günlerde bir golle de süsleyeceğim. Fenerbahçe’de bulduğum pasları ve topları şimdilik burada bulmam tabi ki biraz zor. Ama her gelen pozisyonu ve şansı en iyi şekilde değerlendireceğim. Çünkü Fenerbahçe çok ofansif bir takımdı. Bizde öyle olmaya çalışıyoruz. Ama bizim biraz daha zamana ihtiyacımız var. Kasımpaşa çok iyi organize olan bir takım. Bizde önlemimizi alacağız ve şuan çok iyi hazırlanıyoruz. İnşallah oradan güzel futbolla 3 puanla dönmeye çalışacağız.” İfadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ