17 Haziran 2017 Cumartesi

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Dia iddiası heyecanlandırdı

Yeni Malatyaspor transferde bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Issiar Dia ile anlaşamaya yakın haberleri taraftarı heyecanlandırdı.

17 Haziran 2017 Cumartesi 11:38
Dia iddiası heyecanlandırdı

 Kulüp Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Dia ile görüştüklerini doğrularken, transferin olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Teknik Direktör tercihini Ertuğrul Sağlam’dan yanan kullanan sarı-siyahlılar, Fenerbahçe’nin eski yıldızı en son Fransa Lig 1’de Nancy forması giyen 30 yaşındaki Issiar Dia ile görüşerek prensipte anlaşmaya vardı. Nancy forması altında geçen sezon 30 maça çıkan Dia, 8 gol 3 asistlik performansla oynadı. Issiar Dia ile ilgilendiklerini doğrulayan Kulüp Basın Sözcüsü Erdal Gündüz yaptığı açıklamada, “Issiar Dia ile ilgilendiğimiz doğru. Kendisi tüm Türkiye’nin yakından tanıdığı başarılı bir futbolcu. Görüşmelerimiz sürüyor. Küçük pürüzler dışında anlaştık gibi. Transferin gerçekleşme ihtimali yüksek. İnşallah Türkiye’ye davet etmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA
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