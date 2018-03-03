DİA'DAN TALİHSİZ SAKATLIK

Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu Issiar Dia, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sezona çok iyi başladığını ancak talihsiz sakatlıklar yaşadığını belirterek, "Talihsizlikler, sakatlıklar peşimi bırakmadı. Sezonu iyi bitirmeye çalışacağım. Geri döndüm, çok çalışıyorum. Hiç olmazsa sezonun sonunu iyi bir şekilde bitirmeye çalışacağım” diye konuştu. Yeni Malatyaspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dia, 2020 yılına kadar takımla olacağını ifade etti. Senegalli futbolcu, Malatya’da çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Hem takım hem de taraftar olsun sürekli bana ilgi gösterdikleri için çok mutluyum. Bunu gelecek sene onlara iade edeceğimi düşünüyorum” dedi.



“SEZONU İYİ BİTİRMEK İSTİYORUM”

Dia, Evkur Yeni Malatyaspor’un son durumuna ilişkin, “Şu an ki durumumuz çok iyi, daha da iyi olabilir. Özellikle hoca değişiminden sonra çoğu kişi bize inanmadı. Bizde tam tersini ortaya koyarak, iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Kalan maçlarda maksimumum puanı alıp, daha yukarı sıralara tırmanmak istiyoruz. Kulübe ve bana güzel bir ilgi var. Gazeteciler, taraftarlar, kulüp çalışanlarını da katıyorum. Bu nedenle çok çalışıp, sezonu iyi bitirmek istiyorum. O insanlara karşı bir teşekkür amaçlı bitirmek istiyorum. Bir an önce dönüp, eski İssiar’ı sahada izlettirmek istiyorum” diye konuştu. ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Malatya