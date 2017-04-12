Malatya Stadyumu’nda yapım tamamlama çalışmaları sona gelse de bu sezon müsabaka oynanmasının hayalden öteye gidemeyeceği öğrenildi. Yeni statta çim zemin tamamen yeşerip, kök salmaya başlasa da bu kez farklı eksikler öne çıkacak gibi duruyor. Güney kale arkası tribünü çatı kaplama işini dün itibariyle tamamlayan ve o bölümü komple turuncu yapan müteahhit firma, iç bölümlerde soyunma odaları, duş perdeleri ve her türlü elektronik aksamlarda çalışmalarını tamamladı.

STATTA SON DURUM...

Işıklandırma için tasarruflu led ampuller kullanılırken, ses sistemleri ve dev skorboard ekranları da aktif hale getirildi. Çim zemin için her türlü kumlama, havalandırma, sulama ve gübreleme için araç parkı oluşturulurken, doğal zemin ile tribünün birleştiği alan da sentetik çim ile kaplanacak. İç bölümlerde ise tabelalar asılıp, sulama, ısıtma ve soğutma sistemleri kontrol aşamasında. Stadın tüm alt yapısını oluşturan, makine sistemleri aktif duruma geçirilirken, soyunma odaları ve kapalı alanların her türlü lavabo, duş, ıslak zeminleri temizlenip kullanılır hale getirildi. Stat dışındaki otoparkların toprak bölümlerine 10 gün içinde yeşeren özel çimler ekilirken, yetişkin süs bitkileri ve otopark çizgileri de tamamen bitirildi.

YOLU OLMADIĞI İÇİN BU SEZON İMKANSIZ GÖRÜNÜYOR!

Yeni stattaki tüm bu hızlı çalışmalara rağmen devir teslim için ön kabul işlemleri 16 Nisan sonrasına kaldı. Ön kabulden sonra olası yarım işleri tamamlayacak mevcut yüklenici firma daha sonra kalıcı teslimi TOKİ’ye, TOKİ de Gençlik Spor Bakanlığına yapacak. Tüm bu yoğun çalışmalara karşın yeni statta maç oynanması bu sezon imkânsız gibi görülüyor. Yolların yapılması konusunda ağır işleyen süreç, stat bitse bile bağlantı olmadığı için ulaşımı imkansız hale getiriyor.

FATİH AVCI