18 Nisan 2017 Salı

Dev maça FİFA hakemi

Yeni Malatyaspor – Eskişehirpsor maçını FİFA Kokartlı Ankara Bölgesi Hakemi Ali Palabıyık yönetecek.

18 Nisan 2017 Salı 11:46
Dev maça FİFA hakemi

 Bu sezon 18 Süper Lig, 1 kez de TFF 1. Lig maçında görev yapan genç hakem, tüm bu müsabakalarda 7 kez kırmızı kart gösterdi. Eskişehirspor’un kendi evinde Göztepe’ye fark attığı 4 – 0’lık maçta görev alan hakem ikinci kez TFF 1. Lig maçında da yine Eskişehirspor maçında görevlendirilmesi dikkat çekti. Son olarak Süper Lig’de 4 – 3’lük Beşiktaş üstünlüğü ile sonuçlanan Trabzon – Beşiktaş maçında görev yapan Palabıyık’ın ilginç bir karnesi bulunuyor. Süper Lig ve TFF 1. Lig’de bu sezon çıktığı 19 maçın 8’inde deplasman takımı galip gelirken 5’inde ev sahibi takım güldü. 6 maç ise berabere tamamlandı. 

MEHMET KIROĞLAN
Anahtar Kelimeler: Busabah

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