Bu sezon 18 Süper Lig, 1 kez de TFF 1. Lig maçında görev yapan genç hakem, tüm bu müsabakalarda 7 kez kırmızı kart gösterdi. Eskişehirspor’un kendi evinde Göztepe’ye fark attığı 4 – 0’lık maçta görev alan hakem ikinci kez TFF 1. Lig maçında da yine Eskişehirspor maçında görevlendirilmesi dikkat çekti. Son olarak Süper Lig’de 4 – 3’lük Beşiktaş üstünlüğü ile sonuçlanan Trabzon – Beşiktaş maçında görev yapan Palabıyık’ın ilginç bir karnesi bulunuyor. Süper Lig ve TFF 1. Lig’de bu sezon çıktığı 19 maçın 8’inde deplasman takımı galip gelirken 5’inde ev sahibi takım güldü. 6 maç ise berabere tamamlandı.

MEHMET KIROĞLAN