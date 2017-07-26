Gençlik 44 Malatyaspor Taraftarlar Derneği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Yeni Malatyaspor’un dev bayrağını astı. Bayrağın 1 hafta boyunca asılı kalacağı ve bu süre içerisinde de köprünün ışıklarının sarı-kırmızı yanacağı belirtildi. Takımlarının geçen sezon TFF 1. Lig’de elde ettiği başarı nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Gençlik 44 Malatyaspor Taraftarlar Derneği olarak dev bayrak astıklarını belirten dernek başkanı Sinan Şire, bayrağın 1 hafta süreyle köprüde asılı kalacağını söyledi.

Bayrağın asılmasında Malatya’da da valilik yapmış, İstanbul Valisi Vasip Şahin’in kendilerine destek olduğunu kaydeden Şire, “Gençlik 44 Malatyaspor Taraftarlar Derneği olarak bu organizasyondaki yardımlarından dolayı İstanbul Valisi Sayın Vasip Şahin'e, Karayolları 1.Bölge Müdürlüğüne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bayrağımızda ‘Biz de geldik gardaş’ yazılı. 15 Temmuz Köprüsü’nün Işıkları da 1 hafta süreyle sarı-kırmızı yanacak” dedi.

İHA