TFF 1.Lig’in 26. Haftasında Elazığspor ile İstanbul’da karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor’u bu zorlu maçta yalnız bırakmak istemeyen Malatyaspor Taraftarlar Derneği, Malatya’daki otobüs firması işletmelerini ziyaret ederek taraftar için otobüs talebinde bulundu. Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada kendilerine zorlu Elazığ maçı için otobüs tahsis eden firmalara teşekkür etti.



"Çok sayıda otobüse ihtiyacımız var"

Yeni Malatyaspor’un Malatya’nın takımı olduğunu ve bu konuda herkesin şehrinin takımına destek olması gerektiğini belirten Soysal, "Önümüzde zorlu bir Elazığ maçı var. Takımımızın iyi bir gidişatı var, bu gidişatın devamı için bu maçı kazanmalıyız. Bu maçta taraftar olarak takımımızı yalnız bırakmamak için şehrimizde hizmet veren otobüs firmalarını ziyaret ettik. Sağolsunlar bize destek olacağını söyleyen firmalarımız oldu. Yeni Malatyaspor, Malatya’nın takımı ve bu konuda herkesin şehrinin takımına destek olması gerekiyor. Buradan oraya çok sayıda taraftar götüreceğiz. Bunun için çok sayıda otobüse ihtiyacımız var" dedi.



Firmalardan destek açıklaması

Otobüsçüler Derneği Başkanı Ayhan Gönültaş yaptığı açıklamada, "Malatyasporumuz'un aldığı sonuçlardan ve oynadığı futboldan keyif alıyoruz. Elimizden ne geliyorsa Malatyamız'ın takımı için yapmaya hazırız" dedi. Otobüs firması sahibi Reşat Mutlu ise, "Taraftarın bu talebine olumlu yanıt verdik ve Malatyaspor’a her zaman destek olacağız. Malatyasporumuz bizi gururlandırıyor. İnşallah takımımızı Süper Lig’de göreceğiz" ifadelerini kullandı.

İHA