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Dersimiz Konyaspor!

Süper Lig’in 7. Haftasında Atiker Konyaspor ile kendi sahasında karşılaşacak Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarına sabah yaptığı çalışmayla devam etti. Yeni teknik patron Erol Bulut’un önderliğinde bir yandan saha çalışması yapan sarı kırmızılı oyuncular otelde ise görüntülü analiz gerçekleştirdi.

29 Eylül 2017 Cuma 11:46
Dersimiz Konyaspor!

  Yeni Malatyaspor Atiker Konyaspor maçından sonra verilecek milli araya moralli girmek istiyor. Takımın yeni teknik patronu Erol Bulut’un gelişiyle birlikte idman saatleri ve diğer programlar değişirken, genç teknik adamın çalışmayı 11.00’e alması dikkat çekti. Orduzu Pınarbaşı’nda yapılan antrenmanda takımı farklı gruplara bölerek dar alan oyunları oynatan Bulut, idmanın son bölümünde ise maç yaptırdı.

Bir yandan oyuncuların özelliklerini tanımaya çalışan Bulut, diğer yandan ise takımını kısa süre içersinde Konya maçına hazırlıyor. İç sahada oynanacak maçta ilk kez kariyerinde bir takımın başında teknik adam olarak sahaya çıkacak Bulut, kendi taraftarı önünde iyi bir sınav vermek için idmanları sıkı tutuyor. Antrenman sonrası futbolcularla otelde analizler yapan Bulut, Atiker Konyaspor’un UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı müsabakadan dolayı yorgun olmasını fırsata çevirmek istiyor. Akşamüstü antrenmanlarını öğlen öncesine alan Bulut’a Malatyalı antrenörler Süleyman Kale, Murat Uçkun ve Engin Fırat da yardımcılık ediyor. 

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni MalatyasporErol Bulut

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