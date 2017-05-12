12 Mayıs 2017 Cuma

Dersimiz Boluspor!

Boluspor ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor günü teknik ve taktik ağırlıklı çalışmayla geçirdi.

12 Mayıs 2017 Cuma 11:34
Dersimiz Boluspor!

 Saat 17.00’de Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’inde yapılan antrenmana Ayite dışında tüm futbolcular katıldı. Salonda çalışan siyahi oyuncu dışında bu maçta cezalı Amutu ve Rahman Buğra’dan da yararlanamayacak sarı kırmızılı ekibimizde bu oyuncuların yerine şans bulacak isimler ve maçın taktiği çalışıldı. Rahman’ın yerine Mehmet Sak’ı düşünen Buz, küçültülmüş alandaki çift kale maçta ise en çok orta saha ve hücum hattıyla yakından ilgilendi. Son haftalardaki ciddi form düşüşünden dolayı Dialiba ile yakından ilgilenen Buz, savunmada ise Murat ve Yiğitcan’a şans verdi. 

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: Busabah

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