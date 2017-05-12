Saat 17.00’de Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’inde yapılan antrenmana Ayite dışında tüm futbolcular katıldı. Salonda çalışan siyahi oyuncu dışında bu maçta cezalı Amutu ve Rahman Buğra’dan da yararlanamayacak sarı kırmızılı ekibimizde bu oyuncuların yerine şans bulacak isimler ve maçın taktiği çalışıldı. Rahman’ın yerine Mehmet Sak’ı düşünen Buz, küçültülmüş alandaki çift kale maçta ise en çok orta saha ve hücum hattıyla yakından ilgilendi. Son haftalardaki ciddi form düşüşünden dolayı Dialiba ile yakından ilgilenen Buz, savunmada ise Murat ve Yiğitcan’a şans verdi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ