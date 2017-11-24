Yarın Malatya Stadyumu’nda yıllar sonra 3 büyüklerden birini karşılaşamaya hazırlanan Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Bugün kısa bir ter idmanının ardından kampa girecek sarı kırmızılı oyuncular dün ise taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı. Takıma katılmak için idman eksiğini gideren Rahman Buğra yine ayrı bir program uygularken, diğer oyuncular tam kadro halinde çalıştı.

DERS ANLATIR GİBİ TAKTİK ANLATTI!

Teknik direktör Erol Bulut, güçlü rakibi karşısında elindeki kadroyu en verimli şekilde kullanmak için yardımcılarıyla beraber tesis içinde adeta olağanüstü hal ilan etti. Beşiktaş’ı tepeden tırnağa analiz eden Erol Bulut, idman öncesi notlarını futbolcularla tesisteki görüntülü analizde paylaştı. Futbolcularına daha sonra belirlediği maçın taktiğini anlatan genç çalıştırıcı çift kale maçta da uygulamalı olarak her şeyi yeniden anlattı. Beşiktaş maçında şans vereceği isimleri belirleyen Erol Bulut taktik çift kalede bu isimleri görevlendirdi. En çok uyarıyı orta saha ve defans hattına yapan Bulut, hücum oyuncularından da daha net vuruşlar istedi. Kolay pozisyon verip, zor pozisyon yakaladıklarını belirten Bulut, antrenmanın sonunda futbolcularını tebrik etmeyi ihmal etmedi.

FATİH AVCI