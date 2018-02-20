Dereceyle döndüler, şampiyonaya gidecekler

Antalya’daki Türkiye Wushu Şampiyonasına Malatyalı sporcular damga vurdu. Teknik heyet ve sporcu olmak üzere toplam 29 kişilik kafilede il temsilcisi Mustafa Yetiş, antrenör Basri Karakuş ve yardımcı antrenör Abdulhakim Bölükbaşı yer aldı. Şampiyonada; Veteranlar branşında yarışan Nevzat İkiz Türkiye 2’si, Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularından madalya almaya hak kazanan; Ali Umut Şahin, Taolu branşında 2 dalda aletli ve çıplak elle Türkiye 3’sü, Sümeyye Karakuş Taolu branşında Türkiye 3’sü, Alperen Gönültaş Türkiye 3’sü, Abdulkadir Uygur Türkiye 3’sü, Taolu branşında ve Orta Asya Karma Dövüş Sanatları Spor Kulübü sporcusu İhsan Yılmaz Türkiye 3’sü olarak Balkan Şampiyonasında yarışmaya hak kazandı.

Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu Başkanı Mehmet Zeki Akıncı'nın başkanlığında şampiyonayı düzenleyen teknik heyette yer alan İcra Kurulu Başkanı Abdulrahman Akyüz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Sorumlusu Abdulaziz Velioğlu koordinasyonluğunda gerçekleşti. Turnuvaya 15 Temmuz Şehidi Muhammed Oğuz Kılınç'ın adı verilirken, şehit ailesi de şampiyonada yer aldı. İlimiz sporcusu İhsan Yılmaz'a madalyası şehidin babası Zeki Kılınç tarafından takıldı. Tören sırasında Malatyalı sporcu asker selamı verince salondaki herkes duygu dolu anlar yaşadı. Müsabakalara katılan heyet, sporculara desteklerinden dolayı Malatya Valisi Ali Kaban’a, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Çakır’a, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdulkadir Duran’a ve Battalgazi Esnaf ve Sanatlar Odası Başkanı Adil Culha'ya teşekkür ettiler.