Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 11°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115150
ALTIN
163.565
DOLAR
3.7930
STERLİN
5.3094
EURO
4.6843

Dereceyle döndüler, şampiyonaya gidecekler

Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu tarafından geçtiğimiz hafta Antalya’da düzenlenen Şehit Muhammed Oğuz Kılınç Türkiye Wushu Şampiyonasına, Malatya’dan kalabalık bir kafile katıldı. Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü gibi önemli derecelerle dönen Malatya takımı Balkan Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Dereceyle döndüler, şampiyonaya gidecekler

Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu tarafından geçtiğimiz hafta Antalya’da düzenlenen Şehit Muhammed Oğuz Kılınç Türkiye Wushu Şampiyonasına, Malatya’dan kalabalık bir kafile katıldı. Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü gibi önemli derecelerle dönen Malatya takımı Balkan Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

busabahmalatya
busabahmalatya
20 Şubat 2018 Salı 14:03
Dereceyle döndüler, şampiyonaya gidecekler

Antalya’daki Türkiye Wushu Şampiyonasına Malatyalı sporcular damga vurdu. Teknik heyet ve sporcu olmak üzere toplam 29 kişilik kafilede il temsilcisi Mustafa Yetiş, antrenör Basri Karakuş ve yardımcı antrenör Abdulhakim Bölükbaşı yer aldı. Şampiyonada; Veteranlar branşında yarışan Nevzat İkiz Türkiye 2’si, Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularından madalya almaya hak kazanan; Ali Umut Şahin, Taolu branşında 2 dalda aletli ve çıplak elle Türkiye 3’sü, Sümeyye Karakuş Taolu branşında Türkiye 3’sü, Alperen Gönültaş Türkiye 3’sü, Abdulkadir Uygur Türkiye 3’sü, Taolu branşında ve Orta Asya Karma Dövüş Sanatları Spor Kulübü sporcusu İhsan Yılmaz Türkiye 3’sü olarak Balkan Şampiyonasında yarışmaya hak kazandı.

Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu Başkanı Mehmet Zeki Akıncı'nın başkanlığında şampiyonayı düzenleyen teknik heyette yer alan İcra Kurulu Başkanı Abdulrahman Akyüz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Sorumlusu Abdulaziz Velioğlu koordinasyonluğunda gerçekleşti. Turnuvaya 15 Temmuz Şehidi Muhammed Oğuz Kılınç'ın adı verilirken, şehit ailesi de şampiyonada yer aldı. İlimiz sporcusu İhsan Yılmaz'a madalyası şehidin babası Zeki Kılınç tarafından takıldı. Tören sırasında Malatyalı sporcu asker selamı verince salondaki herkes duygu dolu anlar yaşadı. Müsabakalara katılan heyet, sporculara desteklerinden dolayı Malatya Valisi Ali Kaban’a, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Çakır’a, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdulkadir Duran’a ve Battalgazi Esnaf ve Sanatlar Odası Başkanı Adil Culha'ya teşekkür ettiler.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 20.02.2018 17:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HAZIRLIKLAR START ALDI!
HAZIRLIKLAR START ALDI!
KADRO SIKINTISI
KADRO SIKINTISI
12 PUAN TOPLADI
12 PUAN TOPLADI

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim