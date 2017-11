Alanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde Galip Dere Plajı’nda düzenlenen ve 2 gün süren Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Biatlon Şampiyonası’nda 200 sporcu ter döktü. Şampiyonda Malatya’yı temsil eden Pelit Yüzeme Spor Kulübü sporcuları çeşitli dereceler elde ettiler. Modern Pentatlon Federasyonu Milli takım Antrenörü Rüstem Pelit yaptığı açıklamada şampiyonanın her anlamada kusursuz olduğunu belirtti.

“ALINAN DERECELER GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI”

Malatya’ya derecelerle döndükleri için mutlu olduklarını kaydeden Pelit, “11-12 Kasım 2017 tarihleri arasında Antalya’nın Alanya ilçesinde Modern Pentatlon Federasyonu Türkiye Biatlon Şampiyonası düzenlendi. Alanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde Şehit Cennet Yiğit anısına Galip Dere Plajı’nda düzenlenen ve 2 gün süren Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Biatlon Şampiyonası’nda 200 sporcu ter döktü. Şampiyonanın ilk gününde 9, 11, 13 ve 15 yaş altı kategorilerinde yarışlar yapıldı. Yarışmanın kusursuz bir şekilde yapılmasını sağlayan Federasyon Başkanımız Ramazan Arslantaş’a teşekkür ediyorum. Bu branşta 2 sporcum hariç, diğerleri ilk defa girdi ve aldıkları derecelerle göğsümüzü kabarttı. İyi yoldayız ekip olarak. Tam bir aile olduk. Herkes uyum içerisinde kendi üstüne düşen görevi yerine getirdi” dedi.

SPORCULAR VE DERECELERİ ŞÖYLE:

“İrem Su Kocaoğlan U9 Zayan Türkiye ikincisi, Ali Yağız Turan U9 Erkek Türkiye yedincisi, Tuğra Özer U9 Erkek Türkiye dokuzuncusu, Derin Nehir Yıldırım U11 Bayan Türkiye on ikincisi, Alperen Gülburun U11 Erkek Türkiye yedincisi, Kayra Özer U11 Erkek Türkiye dokuzuncusu, Naz Aydın U13 Bayan Türkiye on altıncısı, Yağmur Gülburun U13 Bayan Türkiye on yedincisi, Akın Baran Canbay U13 Erkek Türkiye on dokuzuncusu, Oğuz Kaan Turan Büyükler Türkiye üçüncüsü."

İHA