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DERECEYLE DÖNDÜLER

Malatyalı muay thai sporcuları, Avrupa Uluslararası Antalya Açık Muay Thai Kupasından 6 bronz madalya ile döndüler. 

DERECEYLE DÖNDÜLER

Malatyalı muay thai sporcuları, Avrupa Uluslararası Antalya Açık Muay Thai Kupasından 6 bronz madalya ile döndüler. 

SİNEM
SİNEM
19 Ocak 2018 Cuma 16:54
DERECEYLE DÖNDÜLER

Antalya’da düzenlenen, Avrupa Uluslararası Antalya Açık Muay Thai Kupasında Malatya’yı temsil eden sporcular 6 bronz madalya kazandılar.
Avrupa Muay Thai Federasyonu (EMF) ve Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından 30 Kasım - 03 Aralık tarihlerinde Antalya’da düzenlenen, Avrupa Uluslararası Antalya Açık Muay Thai Kupasında Malatyalı sporcular rakiplerini yenerek, derece yaptılar.
Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret eden muay thai takımı ile antrenörler Ramazan Yavuz ve Muay Thai Federasyonu MHK Doğu Anadolu Başkanı Vahap Köseman desteklerinde dolayı İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı’ya teşekkür ettiler.
“Tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’
Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı ise yaptığı açıklamada Avrupa Uluslararası Antalya Açık Muay Thai Kupasında aralarında Türkiye, İran, Irak, Ukrayna, Polonya gibi 15 ülkeden 495 sporcunun yarıştığı şampiyonada dereceye girmek için kıyasıya mücadele eden ve 6 adet bronz madalya alan sporcularımız Eda Keskin, Fatmanur Özkaya, Haydar Harun Altun, Ahmet Gün, Fadime Gül, Taha Hüseyin Barlık’ı ve antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.
İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı dereceye giren sporcularımıza çeşitli sportif malzemeler hediye etti.

İHA

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