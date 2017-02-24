Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğünün 2017 yılı faaliyet programında yer alan, 20 - 22 Şubat tarihleri arasında Satranç Eğitim Merkezinde yapılan Okullar arası küçükler satranç müsabakaları sona erdi. Dereceye giren sporculara kupa madalya ve başarı belgeleri törenle hakemler tarafından verildi. Dereceye giren sporcu ve okullar ise şöyle: 1. Özel Final Ortaokulu, 2. Yeşilyurt Çamlıca Ortaokulu, 3. Yeşilyurt Görgü Ortaokulu, 4. Yalçın Koreş Ortaokulu oldu
İrfan Başaran, ikinci şampiyonluğunu yaşamak...
Jonathan Ayite, antrenman sonrası ekstra çalışıyor
İstanbul maçları passolige yaradı!
Taraftarlar en sonunda patladı!“Şehir bizi...
Kaplan boğaz turu yarın başlıyor!
Düdük tecrübeli hakemde!
Malatya 10 yıl konuştu, Elazığ projeyi hayata...
Yeşilyurt’a başkan desteği
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!