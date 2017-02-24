Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğünün 2017 yılı faaliyet programında yer alan, 20 - 22 Şubat tarihleri arasında Satranç Eğitim Merkezinde yapılan Okullar arası küçükler satranç müsabakaları sona erdi. Dereceye giren sporculara kupa madalya ve başarı belgeleri törenle hakemler tarafından verildi. Dereceye giren sporcu ve okullar ise şöyle: 1. Özel Final Ortaokulu, 2. Yeşilyurt Çamlıca Ortaokulu, 3. Yeşilyurt Görgü Ortaokulu, 4. Yalçın Koreş Ortaokulu oldu

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