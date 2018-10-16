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Dereceler istenilen düzeyde değil!

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleriyle, Spor Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu tarafından toplantı yapıldı.

Dereceler istenilen düzeyde değil!

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleriyle, Spor Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu tarafından toplantı yapıldı.

16 Ekim 2018 Salı 17:48
Dereceler istenilen düzeyde değil!

Malatya Gençlik Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen, spor uzmanları ve antrenörler katıldı. Toplantıda İl Müdürlüğünün 2018 yılı çalışmaları değerlendirilerek, 2019 planlanması ve hedefleri anlatıldı.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Fındıklı “Ülkemizin Avrupa, Dünya ve Olimpiyat yarışmalarında elde ettiği derecelerin hala beklenen düzeylerde değil. Milli Takımlarımızın başarılarının temelinde illerde yapılan sportif faaliyetlerin kalitesinin belirleyici olduğu bilinmektedir. Bu nedenle yaptığımız ve yapacağımız sportif eğitim faaliyetlerinin alt yapı ve elit sporcu seçimi ve eğitimi gibi farklı eğitim programları içermesi gerekmektedir. Nitekim Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yetenek taraması projesi de elit sporcularımızın belirlenmesi amacı taşımaktadır. Bu projede görev alan antrenörlerimiz proje sonunda belirledikleri ilimizin gençlerini spora kazandırarak, özverili ve disiplinli bir şekilde çalışarak bu sporcularımızı milli takımlarımıza kazandırmak hedefimiz olmalı. Dokuz yıldır milli takımlara gönderdiğimiz sporcu sayısı Üç yüz, antrenör sayısı ise kırk civarındadır. İlimizi elit sporcu profili iyi ancak daha iyi olmaması için bir sebep yok. Zira son yıllarda yapmış olduğumuz tesisleşme otomatikman elit sporcu sayısına pozitif etki edecektir. Sizlerden 2018 - 2019 sezonunda daha yüksek performans bekliyoruz’’ dedi. İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı’nın konuşmasının ardından toplantı sonunda antrenörlerin sorunları dinlenerek karşılıklı görüş ve öneriler istişare edilerek toplantı sona erdi. (BÜLTEN)

Anahtar Kelimeler:
Sadi Fındıklı
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