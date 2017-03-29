29 Mart 2017 Çarşamba

Derbiyi kazan, yolu yarıla!

İstanbul’da oynayacağı Elazığspor maçının hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor’da futbolcular ve teknik heyet kendi arasında sözleşti. Derbiyi kazanıp, şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlamak isteyen sarı kırmızılılar antrenmanları da bu bilinçle yapıyor.

29 Mart 2017 Çarşamba 11:41
Derbiyi kazan, yolu yarıla!

  Yeni Malatyaspor ligin 26. haftasında oynayacağı Doğu derbisine 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Teknik heyet ve futbolcular rakipleriyle aralarındaki puan farkına aldırmaksızın çalışmalarını sürdürürken, maçın şifresini de belirledi. Futbolcular ve teknik heyet kendi aralarında yaptıkları görüşmede ‘derbiyi kazanıp, şampiyonluk yolunu yarılayalım’ diye motive oldular.

Malatya temsilcisi yıllara dayanan rekabette yeni bir perdenin açılacağı cumartesi günkü maça Nurettin Soykan Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla hazırlandı. Yapılan taktik çalışmada futbolcularını uyaran Teknik Direktör İrfan Buz, “Unutmayın bizim bir hedefimiz var ve bu hedef doğrultusunda ilerlerken hata yapma lüksümüz yok. Belki Elazığ maçı bir derbi müsabakası ama bizim için ne ilk nede son bu 90 dakika” diyerek, daha dikkatli olmalarını istedi. Yeni Malatyaspor’da Kaptan Sedat Ağçay sarı kart cezalısı olduğu için, sol bek oyuncusu Ferhat Kiraz ise sakatlığından dolayı Elazığspor’a karşı forma giyemeyecek.

Sakatlıktan yeni çıkan defans oyuncusu Sadık Çiftpınar ve golcü Ayite’nin ise göreve hazır oldukları belirtildi. Sarı kırmızılılar, cuma gününe kadar Malatya’da çalıştıktan sonra aynı gün maçın oynanacağı İstanbul’a gidecek.

FATİH AVCI
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