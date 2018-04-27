Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 21°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
107614
ALTIN
171.829
DOLAR
4.0442
STERLİN
5.5755
EURO
4.8953

Derbiyi İstanbul’da İzleyecekler

Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü özel sporcuları, Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisini statta izleyecek.

Derbiyi İstanbul’da İzleyecekler

Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü özel sporcuları, Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisini statta izleyecek.

27 Nisan 2018 Cuma 18:16
Derbiyi İstanbul’da İzleyecekler

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sosyal Politikalar Genel Başkanlığı’nın girişimleri ve Galatasaray Kulübü’nün destekleriyle 30 kişilik özel çocuklar kafilesi, ilk kez görecekleri İstanbul’da Galatasaray-Beşiktaş derbisini de statta izleme fırsatı bulacak. Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü Antrenörü Ali Karaca, yaptığı açıklamada özel çocuklar için unutulmaz bir anı olacağını ifade etti. Organizasyonun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Karaca, “Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü özel sporcuları Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisini statta izleyecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sosyal Politikalar Genel Başkanlığı’nın girişimleri ve Galatasaray Kulübü’nün destekleriyle 30 kişilik özel çocuklar kafilemiz İstanbul’a gidecektir. Tabii bu çocuklarımız ilk kez görecekleri İstanbul’da bir de Galatasaray-Beşiktaş derbisini izleyecekler. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki onlar için inanılmaz bir anı olacaktır” diye konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Beşiktaş Derbi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversitede Farkındalık Koşusu
Üniversitede Farkındalık Koşusu
Akhisarspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor
Akhisarspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor
 Ahmet Çakır'dan Açıklama
 Ahmet Çakır'dan Açıklama

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim