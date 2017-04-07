Yeni Malatyaspor’a devre arasında geldikten sonra kısa sürede uyum sağlayan ve adeta takımının biyonik adamı olan Murat Yıldırım, Elazığ galibiyetinde müthiş rol oynadı. 10 bin 361 metre koşarak sahanın en çok güç sarf eden ismi olan Murat, kalan maçların bir çoğunu rakipleriyle kendi sahalarında oynayacaklarını belirterek, “Bu büyük taraftarın önünde yenemeyeceğimiz takım yok” dedi.

“TARAFTARIMIZ SAYESİNDE GALİP GELDİK”

Murat, “Geçen hafta bizim açımızdan güzel bir maç oldu gerçekten. Hakikaten güzel bir atmosfer vardı, maç İstanbul’da olmasına rağmen. Onlara teşekkür ediyorum. Taraftarımız sayesinde de galip geldik. Biz de futbolcular olarak, teknik ekibimizle elimizden geleni yaptık. Tempolu güzel, zevkli bir maç oldu. Bu tempoyu devam ettirip şampiyon olmak istiyoruz. Tek hedefimiz budur. İyi de gidiyoruz. Böyle oynamamız gerekiyor. Hem taraftarımıza heyecan vermemiz hem de kazanmamız gerekiyor” dedi.

“MALATYA TRANSFERİ BENİM İÇİN ÇOK İYİ OLDU”

Murat Yıldım, önlerinde bulunan 8 haftalık süreçte direkt rakipleriyle karşılaşacaklarını da belirterek, “Önümüzde ki 5 haftalık süreçte direkt rakiplerimizle oynayacağız. Biz avantajlıyız. Birisinin 7 puan, birisinin 8 puan farkla önündeyiz. Kendi sahamızda büyük taraftarımız önünde yenemeyeceğimiz takım yok! Yani her maç gibi o maçlara da çıkıp kazanmak için oynayacağız. Eskişehirspor buraya, taraftarımızın önüne gelecek zaten. O maçları kazanmamız gerekiyor. Takım arkadaşlarıma da güveniyorum. Zaten bu futbolu oynarsak kazanırız diye düşünüyorum. Burası benim için de çok iyi oldu. Ben de iyi bir performans sergilediğime inanıyorum. Sağ olsunlar Malatyasporlu taraftarlardan da çok büyük destekler alıyorum. Sevdiklerini iletiyorlar gerek sosyal medyadan, gerekse de maçlarda. İnşallah bu performansı sürdürüp, hep berabere Malatya’da şampiyonluğu kutlarız” değerlendirmesinde bulundu.

FATİH AVCI