30 Mart 2017 Perşembe

Derbinin biletleri cep yakacak

Yeni Malatyaspor ile Elazığspor, 1 Nisan Cumartesi günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

30 Mart 2017 Perşembe 11:39
Derbinin biletleri cep yakacak

 Her iki takımın camiası için de galibiyetten çok daha büyük anlam taşıyan maçın biletleri ise yine cep yakacak. Daha önce İstanbul’da oynanan 3 iç saha maçındaki gibi biletleri yine 30 ile 40 lira arasında tutan yönetim, misafir takıma ise 25 lira gibi daha düşük bir rakam belirledi. Zorlu karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Doğu ve Batı VİP Alt Tribünü: 40 TL, Doğu ve Batı VİP Üst Tribünü: 30 TL, Misafir Tribünü: 25 TL. Şu ana kadar 5 bin Malatyalı futbolseverin maç bileti aldığı öğrenilirken, Elazığ’a ayrılan 900 kişilik yerin ise yarısının dolduğu ifade edildi. 

FATİH AVCI
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