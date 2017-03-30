Her iki takımın camiası için de galibiyetten çok daha büyük anlam taşıyan maçın biletleri ise yine cep yakacak. Daha önce İstanbul’da oynanan 3 iç saha maçındaki gibi biletleri yine 30 ile 40 lira arasında tutan yönetim, misafir takıma ise 25 lira gibi daha düşük bir rakam belirledi. Zorlu karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Doğu ve Batı VİP Alt Tribünü: 40 TL, Doğu ve Batı VİP Üst Tribünü: 30 TL, Misafir Tribünü: 25 TL. Şu ana kadar 5 bin Malatyalı futbolseverin maç bileti aldığı öğrenilirken, Elazığ’a ayrılan 900 kişilik yerin ise yarısının dolduğu ifade edildi.

FATİH AVCI