Yeni Malatyaspor’un tecrübeli sol bek oyuncusu Osman Fırat “şuan güzel bir gidişat içerisindeyiz. Altımızdaki rakiplerle puan farkını biraz daha açtık. Takım olarak, yönetimiz, futbolcular, teknik ekibimiz ve taraftarlarımız artık şampiyon olmaya inanmaya başladık. Bugüne kadar tüm futbolcu arkadaşlarım ve ben elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Hedefimiz belli, ona göre hiçbir şekilde rehavete kapılmadan çalışmalarımızı yapıp mücadele edeceğiz. Sırada Doğunun derbisi diye adlandırılan bir Elazığspor maçı var. Herkesten çok bu maçın ne anlama geldiğini bende çok iyi biliyorum. Her maça tabi iyi hazırlanıyoruz ama takımdaki her futbolcu maçın önemini bilerek hazırlanacak. Hem futbol olarak, hem de mücadele açısından iyi oynayıp 3 puan almamız gerekiyor.” dedi.

ALLAH’IN ADALETİNE İNANIYORUM

Tahkim kurulu tarafından ret edilen ve 3 maçlık cezası onaylanmasını değerlendiren Fırat, “Neticede her futbolcu sırasını beklemek zorunda. Bende sıramı beklemiştim, oynamak için şansta gelmişti. Şansı iyi kullandım ama son dakikalardı hakem hem rakip futbolcuyu hem de beni oyun dışına attı. Benim orada o ağır kararı hak ettiğim bir hareket yoktu. Profesyonelliğin gerektirdiği zaman geçirmeye yönelik bir hareketti. Sonuçta hakem böyle takdirini kullandı. Kulüp olarak itiraz ettik ama 3 maç ceza onaylandı. Bunda da mutlaka bir hayır vardır. Neticede Allah’ın adaletine inanan bir insanım. Ona güveniyorum.”dedi.

Malatya da yaşayan taraftarların tribün özlemine de değinen Osman Fırat,“İstanbul da taraftarlarımız bizi yalnız bırakmıyor ama ne kadar da olsa takımın kendi memleketinde oynaması bambaşka bir güzellik. Orada oynamamızın farklı nedenleri var, bunu herkes artık biliyor. Sahanın elverişsiz olması en büyük nedendi. Malatya da ki taraftarların özlemleri var bunu hissedebiliyorum. Malatya da maçlarımızı oynamaya başlayınca yine aynı başarıları yakalayacağımızı düşüyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

FATİH AVCI