Süper Lig hedefine ulaşmak için kalan 9 maçı en az hasarla atlatmak isteyen Yeni Malatyaspor, cumartesi günü İstanbul’da oynayacağı Elazığspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta içinden beri kendi tesislerinde çalışan temsilcimiz, bu zorlu karşılaşmanın antrenmanlarını önemli ölçüde tamamladı.

İRFAN BUZ DERBİ KADROSUNU DENEDİ!

Son idmanda futbolculara maçın taktik anlayışını aktaran teknik direktör İrfan Buz, orta sahada Sedat’ın yerine şans vereceği ismi ve savunma ile hücum arasındaki geçişleri uygulamalı olarak gösterdi. Antrenmanın ilk bölümü ısınma ve açma germe hareketleriyle geçerken, idmanın ortasında futbolcular daraltılmış alanda çift kale maç oynadı. Kafasındaki derbi kadrosunu net olarak sahaya yansıtmasa da şans vereceği isimleri üç aşağı beş yukarı belirleyen Buz’un orta alanda zaman zaman Murat Akça ve Murat Yıldırım’ı denediği görüldü. İdmanın son bölümlerinde futbolculara kısa mesafeli şut ve gol vuruşu yaptıran teknik heyet, yaklaşık 1 saat 45 dakikalık çalışmayı yine hafif tempolu düz koşuyla tamamladı. Elazığ maçı için bugün akşam İstanbul’a gidecek temsilcimiz Malatya’daki son çalışmasını saat 14.00’da yapacak. Sarı kırmızılar, derbinin son ter idmanını ise yarın İstanbul’da gerçekleştirecek.

FATİH AVCI