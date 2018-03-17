DERBİ VAR MI YOK MU?

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta orta sıralarda yer alan Malatya takımları 23. hafta müsabakasında karşı karşıya gelecek. Yarın saat 13.30’da Yeşiltepe Stadyumu’nda oynanacak müsabaka öncesi İnönü Üniversitesi ekonomik krizlerle boğuşurken, şampiyonluk yarışına erken havlu atan iddiasız Yeşilyurt Belediyespor’da ise her hangi bir eksik bulunmuyor.

İDDİASIZ YEŞİLYURT PARASIZ İNÖNÜ’YE KONUK OLACAK!

Belediye desteğiyle hedefsiz bir şekilde mücadelesine devam eden Yeşilyurt Belediyespor son 4 maçını kazanıp, kaybolan prestijini düzeltmek istiyor. BAL’da bu sezon futbolcularına ödeme yapamaması nedeniyle sık sık idman boykotlarıyla gündeme gelen İnönü Üniversitesi’nde ise derbi öncesi yine kriz yaşanıyor. Hafta boyunca Yeşilyurt Belediyespor maçı için tek idman dahi yapmayan kırmızı beyazlılar, yarınki maça çıkmayabilir. Kulübün sportif direktörü Aziz Yiğit, futbolcularla bugün son kez bir toplantı yapacaklarını ve onlardan gelen talebe göre hareket edeceklerini ifade ederek, sahaya çıkmak için son ana kadar tüm şartları zorlayacaklarını belirtti. İnönü Üniversitesi - Yeşilyurt Belediyespor maçını oynanması halinde Şanlıurfa Bölgesi’nden Mikail Cihangir, Onur Sekman, M.Mustafa Çalışır ve Abidin Yıldırım hakem triosu yönetecek.

FATİH AVCI - Busabah Gazetesi