DERBİ ÖNCESİ ŞOK GELİŞME!

Geçtiğimiz günlerde Malatya’ya gelerek futbolculara ayın 10 için ödeme sözü veren kulüp başkanı Nurettin Uğur’un henüz ödeme yapmadığı ve futbolcuların hafta boyunca antrenmanlara çıkmadığı öğrenildi. Bugün içerisinde krizin çözüme kavuşması beklenirken ödeme yapılmaması durumunda kırmızı-beyazlı futbolcuların maça çıkmayacakları iddia edildi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ta Yeşilyurt Belediyespor ile Pazar günü karşılaşacak olan İnönü Üniversitesispor’da futbolcuların hafta boyunca idmana çıkmadıkları öğrenildi. Kırmızı-beyazlı oyuncuların alacaklarının ödenmemesinden dolayı futbolculara 3 gün izin verildiği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde Malatya’ya gelen kulüp başkanı Nurettin Uğur tarafından futbolculara Mart ayının 10 için ödeme sözü verildiği belirtilirken ödemenin henüz yapılmadığı bugün itibariyle alacakların yatırılmaması halinde İnönü Üniversitesisporlu oyuncuların Yeşilyurt Belediyespor ile oynayacakları maça çıkmayacakları iddia edildi. Yaşanan krizle ilgili olarak konuşan Sportif Direktör Aziz Yiğit, finansal sorunun bugün içerisinde çözüme kavuşacağını söyledi. Yiğit, ”Hafta başında oyunculara 3 günlük izin verildi. Futbolcularımız hazırlıklarını bireysel olarak sürdürüyor. Bugün içerisinde futbolcuların alacaklarına istinaden ödeme yapılması bekleniyor. İnşallah bu sorunu çözüme kavuşturduktan sonra hafta sonunda Malatya’ya yakışır şekilde iki güzide takımımız centilmence bir maça çıkacaklar. Kulüp başkanımız Nurettin Uğur gün içerisinde ödemeyle ilgili sorunu çözüme kavuşturduğu taktirde oyuncularımız bu maça daha moralli şekilde çıkmış olacaklar. Sonucu ne olursa olsun Malatya kazansın istiyoruz. İki takımında her hangi bir iddiası bulunmuyor. İyi oynayan ve hak eden takımın kazanmasını ümit ediyorum.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi