TFF 1. Lig lideri Yeni Malatyaspor doğunun derbisine kendi şehrinde hazırlanacak. Milli arada futbolculara verilen 4 günlük izin bugün sona erdi. Bu akşam saat 19.30’da İnönü Stadı’nda yapacağı kısa yenileme çalışmasıyla Elazığ maçı hazırlıklarına başlayacak sarı kırmızılı takımda teknik direktör İrfan Buz’un da takımın başında olacağı öğrenildi.

ANTALYA KAMPI GÜNDEME GELEBİLİR

Daha önce 10 günlük Antalya kampı şeklinde geçeceği açıklanan hazırlık programı maçın yerinin henüz netleşmemesi gerekçesiyle Malatya’ya alındı. TFF ile yapılan görüşmelerde Malatya – Elazığ derbisi İstanbul’a alınsın diye görüş bildiren yönetime TFF’den henüz resmi yazı gelmedi. İnönü Stadı’nı inceleyen TFF yetkilileri kararını yarın açıklayacak. Bu gelişme üzerine Antalya kampını iptal eden teknik heyet takımı Malatya’da toplama kararı aldı. Elazığ maçının İstanbul’da oynanmasının kesinleşmesi halinde bu kez Antalya’ya gidecek sarı kırmızılı ekibimiz pazartesinden itibaren 5 günlük bir kampa tabi tutulacak.

OSMAN VE SEDAT DIŞINDA EKSİK YOK

Öte yandan takımdaki sakat oyuncuların tamamının bu dönemde tedavi edilmesi talimatı veren İrfan Buz’un sağlık ekibi ve fizyoterapistlerle bir görüşme yaptığı ve artık tüm sakat oyuncuları sahada görmek istediğini belirttiği ifade edildi. Ferhat Kiraz, Mehmet Sak, Sadık ve Ayite’nin toplamda 14 günlük milli arada rehabilite edilmesi bekleniyor. Elazığ karşısında sarı kart cezalısı Sedat Ağçay ve kırmızı kart cezalısı Osman dışında eksiği bulunmayan Yeni Malatyaspor’da tüm futbolcuların formda olması İrfan Buz’un yüzünü güldürüyor.

FATİH AVCI