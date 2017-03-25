25 Mart 2017 Cumartesi

Derbi hazırlıkları başladı

TFF 1. Lig’in 26. haftasında oynayacağı Elazığspor maçı hazırlıklarına Malatya’da başlayan Yeni Malatyaspor’da ilk çalışmaya teknik direktör İrfan Buz ve bazı izinli futbolcular katılmadı. İnönü Stadı’nda kısa bir idman yapan sarı kırmızılı oyuncular, yardımcı antrenörler nezaretinde çalıştı.

25 Mart 2017 Cumartesi 11:59
Derbi hazırlıkları başladı

  Elazığspor ile İstanbul’da oynayacağı derbinin hazırlıklarına Malatya’da başlayan Yeni Malatyaspor, perşembe saat 19.30’da İnönü Stadı’nda Cuma saat 15.00’da Orduzu Pınarbaşı’nda çalıştı. Derbinin ilk antrenmanına teknik direktör İrfan Buz ve izinli olan Sedat, Dialiba ve Ayite katılmadı.

İnönü Stadı’nda gerçekleştirilen antrenmanda yardımcı antrenör Zafer Hızarcı nezaretinde çalışan oyuncular, düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından hafif tempoda koşular yaptı. Yaklaşık 45 dakika süren idmanda futbolcuların moralli oldukları gözlerden kaçmadı. Cuma günü ise Orduzu Pınarbaşındaki antrenman sahasında saat 15.00’de idmana çıkan sarı kırmızılı takımda idmana bütün futbolcular katıldı. Teknik direktör İrfan Buz’un da katıldığı idmanda oyunculara fiziksel olarak yüklenen teknik heyet, ağır bir idman programı gerçekleştirdi. Elazığspor maçı hazırlıklarına pazartesi gününe kadar Malatya’da devam edecek Yeni Malatyaspor, İrfan Buz’un gerek görmesi halinde Salı günü Antalya’da kampa girecek.

FATİH AVCI
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