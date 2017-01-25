25 Ocak 2017 Çarşamba

Derbi ateşi yanacak!

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup, hafta sonu Malatya Derbisi’ne sahne olacak. Grupta şampiyonluk iddiası olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile ligde kalma mücadelesi veren İnönü Üniversitesi, Yeşiltepe 3 Nolu sahada karşı karşıya gelecek.

25 Ocak 2017 Çarşamba 12:04
Derbi ateşi yanacak!

Malatya’yı aynı ligde ve grupta temsil eden İnönü Üniversitesi ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor BAL’da 16. Hafta müsabakasında karşı karşıya gelecek. Yeşiltepe 3 Nolu Saha’da oynanacak maça İnönü Üniversitesi ev sahipliği yapacak. Lider Adıyaman’ı 1 puan farkla yakından takip ederek, şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Yeşilyurt Belediyespor ligin ikinci yarısında 2 galibiyetle başlarken, İnönü Üniversitesi’nde kötü gidiş hakim. Oynadığı her iki maçta sahadan mağlubiyetle ayrılan sarı siyahlılar Yeşilyurt maçına çıkış gözüyle bakıyor. Yeşilyurt Belediyespor’un şampiyonluk iddiası, İnönü Üniversitesi’nin ise BAL’da kalma hedefi müsabakayı tam bir derbi havasına sokarken, her iki takımda da ciddi bir sakat ya da eksik oyuncu bulunmuyor. Bu müsabakanın hazırlıklarını İnönü Üniversitesi futbol sahasında sürdüren sarı siyahlılar, ligin ilk yarısında derbiden 1 puanla ayrılmayı başarmıştı. Pazar günkü maçta İnönü Üniversitesi’nin rakibi olan Yeşilyurt Belediyespor ise bir günlük iznin ardından dün kendi tesislerinde toplanarak, Yeşiltepe’de bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.

FATİH AVCI
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