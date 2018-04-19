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Deplesman 100 Lira

Yeni Malatyaspor’un Beşiktaş ile Pazar günü oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Sarı-kırmızılı kulüp taraftarlarının alınacağı ve kategori 8 olarak adlandırılan misafir tribün bilet fiyatının 100 TL olduğu bildirildi.

Deplesman 100 Lira

Yeni Malatyaspor’un Beşiktaş ile Pazar günü oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Sarı-kırmızılı kulüp taraftarlarının alınacağı ve kategori 8 olarak adlandırılan misafir tribün bilet fiyatının 100 TL olduğu bildirildi.

19 Nisan 2018 Perşembe 11:20
Deplesman 100 Lira

Süper Ligin 30.haftasında 22 Nisan Pazar günü 19.00’de Vodafone Park’ta oynanacak olan Beşiktaş-Yeni Malatyaspor karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu. Sarı-kırmızılı kulüp taraftarlarının alınacağı ve Kategori 8 olarak adlandırılan misafir tribün bilet fiyatının 100 TL olduğu bildirildi. Bilet Fiyatları: Kategori 1: 300TL, Kategori 2: 275TL, Kategori 3: 250TL, Kategori 4: 225TL, Kategori 5: 200TL, Kategori 6: 175TL, Kategori 7: 110TL, Kategori 8: 100TL, VIP: 650TL, 1903 A-E BLOK: 650TL, 1903 B – D BLOK: 700TL, 1903 C BLOK: 750TL, 0-6 yaş arası çocuklar ücretsiz.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporBeşiktasMaçın Biletleri
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