Deplasmanda Sürprize Açık Bir Takımız

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor’un sportif direktörü Ali Ravcı, Beşiktaş’ın oynadığı futbolla saygıyı hak ettiğini belirterek Pazar günü oynayacakları maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sarı-kırmızılı oyuncuların hafta boyunca iyi hazırlandığını kaydeden Ravcı, “Elbette Beşiktaş şampiyonluğa oynayan bir takım bizde deplasman karnemize bakıldığında güzel sonuçlar alan bir takımız.”dedi.

“ ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Geçtiğimiz hafta Alanyaspor maçında talihsizliğini yaşadıklarını ifade eden Ravcı, “Son saniyelerde gelen gol tabii ki üzdü. Ama neticede ne kadar üzgün olsak da o maç geride kaldı. Bütün teknik ekibimizi ve futbolcularımızı bugüne kadar verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Canları sağ olsun. Şimdi önümüzde zor bir Beşiktaş maçı var. Rakibimizin büyüklüğünün ve gücünün farkındayız. Oynadığı futbolla saygıyı hak eden bir takım. Elbette bizde İstanbul’da elimizden geleni yapacağız. Elbette Beşiktaş şampiyonluğa oynayan bir takım bizde deplasman karnemize bakıldığında güzel sonuçlar alan bir takımız. Her zaman olduğu gibi bu karşılaşmaya futbolcularımız iyi hazırlandılar. Ellerinden gelen bütün mücadeleyi göstereceklerine inanıyorum. Sonucu ne olursa olsun, centilmence geçmesini temenni ettiğimiz bir maç olmasını diliyoruz. Bütün mücadelemizi son ana kadar sürdürüp neticesine de bakacağız.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ Busabah Gazetesi