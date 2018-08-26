Göztepe deplasmanı ardından iç sahada Fenerbahçe maçı. Geçen sezon bu iki takımdan 4 maçta 1 puan alabilmiştik. Şimdi çok şükür iki maçta 6 puan yaptık. Biz buna inanıyorduk. Sezon başı kamp çalışmalarımız ve döndükten sonra Malatya’daki maç haftası çalışmalarımız olsun iyi hazırlandık. Özellikle Fenerbahçe maçı haftası hocamızın eşliğinde rakibimizi çok iyi analiz ettik. Rakibimizin geçen seneden de az çok ne yaptığını biliyorduk. Bu sezon, geçen sezon puan alamamamızın vermiş olduğu bir ukde vardı. Bunu da taraftarlarımızın desteğiyle gidermek istiyorduk. İyi mücadele ettik. Verdiğimiz pozisyonlarda bizlerin hatasından kaynaklandı yoksa onun dışında pozisyon vermedik. Bir tek ikinci yarının başında Slimani’nin bir kafa vuruşu vardı. Onun dışında rakibimize çok net pozisyon vermedik. Girdiğimiz pozisyonlardan birini de iyi değerlendirdik ve hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Bayram öncesi büyük bir sevinç yaşadık, bizim için çifte bayram oldu.” diye konuştu.

“MUTLU BİR ŞEKİLDE DÖNMEK İSTİYORUZ”

Fenerbahçe maçının artık geride kaldığını bugün oynayacakları Kayserispor maçından puanla ayrılmak istedikleri belirten Çiftpınar, “Kayserispor, önemli bir rakip. Oradan da istediğimiz en yüksek puanları alıp, Malatya’ya mutlu bir şekilde dönmek istiyoruz. Kayserispor’un geçen sezondan kalan iyi bir kadrosu var, takviyede yaptılar. İyi bir futbol sistemleri var. İç sahada taraftarlarıyla bütünleşip, iyi bir takım görüntüsü var. Başlarına da Ertuğrul hoca geldi. Onunla beraber 2 maçta 4 puan yaptılar ve gol yemediler. Gol veya goller atarak deplasmanda 3 puanı almak istiyoruz. Takım olarak yine iyi bir görüntü verirsek; savunma ve ofansif anlamda iyi oynarsak çok büyük bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Gerçekten iyi, karakterli ve düzgün bir takımımız var. Hocamızda bize bunu çok iyi aşıladı. O gün iyi işler yaparsak, şansımızda yanımızda olursa puan ya da puanlarla döneceğimize inanıyorum.”ifadelerini kullandı.