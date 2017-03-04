Dün sabah tesislerde yapılan kahvaltının ardından saat 10.00’da karayoluyla Elazığ’a geçen sarı kırmızılılar, saat 12.00 uçağıyla İzmir’e uçtu. Saat 2 sularında yine karayoluyla devam eden kaplanlar bu kez İzmir’den karayoluyla Balıkesir’e geçti. Akşam 5 civarında Balıkesir’de olan kafile günü yolculukla geçirirken, futbolcuların yorgun oldukları gözlendi. Bu zorlu yolculuğun takıma etkisin en aza indirmek için 2 gün önceden yola çıkan teknik heyet, takıma bugün hafif bir ter idmanı yaptırarak maç saatini beklemeye başlayacak.

FATİH AVCI