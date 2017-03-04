04 Mart 2017 Cumartesi

Deplasmana çileli yolculuk!

TFF 1. Lig’in 23. Haftasında Balıkesirspor ile oynayacağı maç için direkt uçuş olmayan Balıkesir’e giden Yeni Malatyaspor kafilesi aktarmalı bir yolculuk yapacağı için 2 gün öncesinden yola çıktı.

04 Mart 2017 Cumartesi 12:46
Deplasmana çileli yolculuk!

  Dün sabah tesislerde yapılan kahvaltının ardından saat 10.00’da karayoluyla Elazığ’a geçen sarı kırmızılılar, saat 12.00 uçağıyla İzmir’e uçtu. Saat 2 sularında yine karayoluyla devam eden kaplanlar bu kez İzmir’den karayoluyla Balıkesir’e geçti. Akşam 5 civarında Balıkesir’de olan kafile günü yolculukla geçirirken, futbolcuların yorgun oldukları gözlendi. Bu zorlu yolculuğun takıma etkisin en aza indirmek için 2 gün önceden yola çıkan teknik heyet, takıma bugün hafif bir ter idmanı yaptırarak maç saatini beklemeye başlayacak. 

FATİH AVCI
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