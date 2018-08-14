Deplasman tribünü için önlemler alındı

Yaklaşık 3 bin seyirci kapasiteli Kuzey Tribünün sezonun ilk iç saha maçı olan Fenerbahçe karşılaşmasında kullanılabileceği belirtildi. Yeni Malatyaspor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre tribünün kullanımı için gerekli düzenlemelerin yapıldığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “2018-2019 sezonunda stadyumumuzu tam kapasite kullanabilmek amacıyla, kulübümüz tarafından 66 metre özel uve dayanımlı çift yüzey cam ve 66 metre özel file ile misafir seyirci tribünü hazır hale getirilmiştir” denildi.