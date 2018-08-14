Deplasman tribünü için önlemler alındı

Yaklaşık 3 bin seyirci kapasiteli Kuzey Tribünün sezonun ilk iç saha maçı olan Fenerbahçe karşılaşmasında kullanılabileceği belirtildi. Yeni Malatyaspor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre tribünün kullanımı için gerekli düzenlemelerin yapıldığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “2018-2019 sezonunda stadyumumuzu tam kapasite kullanabilmek amacıyla, kulübümüz tarafından 66 metre özel uve dayanımlı çift yüzey cam ve 66 metre özel file ile misafir seyirci tribünü hazır hale getirilmiştir” denildi.
İHA