Yeni Malatyasporlu futbolcular ve teknik heyete hem Galatasaray galibiyetini kutlamak hem de Kayseri deplasmanı öncesi moral vermek için akşam yemeği verildi. Organizasyona tam kadro katılan sarı kırmızılılarda bir konuşma yapan Teknik Direktör Erol Bulut, “Biliyorsunuz son maçımız Pazar günü Kayserispor’a karşı. Bizim için önemli bir maç. Maç öncesi ailelerimiz, eşlerimizle bir araya gelelim istedik. Biz zaten bir aileyiz. Herkesin eşi gelemedi belki ama amacımız bir arada olabilmekti. Gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Geldiğim günden bugüne kadar inişlerimiz çıkışlarımız oldu. Bu her takımda olabilir, futbol böyle bir şeydir. Ama iyi bir takıma geldim. Allah’a şükürler olsun iyi bir şekilde toparladık. Devre arasından sonra daha iyi olacağımıza inanıyorum. Daha iyi yerlere hep beraber gideceğiz. Bunlar hep sizin sayenizde oluyor, ben size sadece yolu göstermeye çalışıyorum. Ve son maçımızda da puan veya puanlarla dönüp ilk devreyi çok iyi kapatacağız.” şeklinde konuştu.

“SİZE İNANIYOR VE GÜVENİYORUZ”

Erol Bulut’tan sonra konuşan kulüp sportif direktörü Ali Ravcı ise şunları söyledi: “Oyuncularımız kulüpte bize, evde size emanetler. Mutlaka bu başarının arkasında sizler de varsınız bunu unutmamak lazım. İki takım karşılaştığında kim galip gelir, güçlü olan değil arkadaşlar en fazla gurura sahip olan takım galip gelir. Bu gurur sizde yeteri kadar var. Bu hafta herkes sizinle gurur duydu. Eşleriniz, çocuklarınız, anneleriniz, babalarınız bütün bir Malatya sizinle gurur duydu. Bu gururu hepimize yaşattığınız için ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Nasıl ki Galatasaray gibi bir takımı yerle bir ettiniz evet tabiri caiz ise yerle bir ettiniz bundan sonra da bu performansı gittikçe yukarıya doğru çıkarmalıyız. Biz hepimiz size inanıyor ve güveniyoruz.”

“BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM”

Ali Ravcı’dan sonra söz alan sarı-kırmızılı takımın genç oyuncusu Sadık Çiftpınar ise “Biz istekli, mücadele eden, güçlü bir takımız. Zorlu süreçlerden geçtik, iyi günlerimiz, kötü günlerimiz oldu ama son Galatasaray maçında da nasıl bir takım olduğumuzu gösterdik. Çok iyi mücadele ettik. Son 5 haftadır da bu şekilde devam ediyor. İnşallah ilk devrenin son maçında da iyi mücadele edip puan veya puanlarla döneceğimize inanıyorum.” diye konuştu. Galatasaray maçının en çok konuşulan isimlerinden Aly Cissokho ise şunları söyledi: “Öncelikle burada olmaktan çok mutluyum. Bizi çok güzel ve sıcak karşıladılar. Takımın gidişatı her geçen gün daha iyiye gidiyor. İlk yarıyı da iyi bitireceğimize inanıyorum. Daha iyi yerlerde olacağımıza da inanıyorum. Bu organizasyon için de ayrıca teşekkür ediyorum “

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