16 Kasım 2017 Perşembe

Deplasman için özel uçak!

Süper Lig’in 12. Haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor bu maç için yorucu deplasman yolculuğunu göz önünde bulundurarak özel uçak kiraladı. A takım ve U21 oyuncularından oluşan toplam 65 kişilik kafile yarın saat 11.00’da Malatya’dan Gazipaşa Havalimanına hareket edecek.

16 Kasım 2017 Perşembe 12:01
Deplasman için özel uçak!

  Yeni Malatyaspor Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Bugün maçın taktik provasını çift kale oynayarak çalışacak sarı kırmızılı oyuncular, bir yandan da rakiplerinin analizlerini yapan teknik heyetin raporlarını izliyor. Orduzu’daki yeni tesislerinde idman öncesi 20’şer dakikalık toplantılarda Alanyaspor’un zaaflarını ve iyi yönlerini futbolcularla paylaşan teknik heyet antrenman programını da buna göre belirliyor.

ÖZEL UÇAKLA DEPLASMAN KONFORLU HALE GELDİ
  Alanyaspor maçının son taktik provasını bugün yapacak sarı kırmızılılar yarın özel uçakla Alanya’ya uçacak. Yeni Malatyaspor tarihinde ilk olacak uygulama için özel bir firmadan yaklaşık 100 bin lira maliyetle uçak kiralandı. Yarın sabah saat 11’de Erhaç Havalimanı’ndan kalkacak uçak, Alanya Gazipaşa Havalimanı’na inecek. U21 takımı ve teknik heyetini de deplasman kafilesine dahil eden kulüp 65 kişilik koltuk satın aldı. Alanya maçı sonrası yine U21 takımıyla birlikte özel uçakla Malatya’ya dönecek sarı kırmızılı kafile böylelikle yorucu yolculuğu önlemiş olacak. Normal şartlarda Malatya-Ankara-Antalya aktarması yapacak kafile, Anlatya’dan da Alanya’ya yaklaşık 3 saatlik bir karayolculuğu gerçekleştirecekti. 

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni Malatyaspor

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