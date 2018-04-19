Deplasman 100 Lira

Yeni Malatyaspor’un Beşiktaş ile Pazar günü oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Sarı-kırmızılı kulüp taraftarlarının alınacağı ve kategori 8 olarak adlandırılan misafir tribün bilet fiyatının 100 TL olduğu bildirildi.