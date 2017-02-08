Türkiye Kupası maçları dolayısıyla liglere verilen arayı Antalya’da kamp yaparak değerlendiren Yeni Malatyaspor, Boluspor ile oynadığı hazırlık maçında kötü bir görüntü sergiledi. Rakibine 4 - 2 kaybeden sarı kırmızılılar Denizlispor maçı öncesi taraftarını tedirgin etti.

YENİ MALATYASPOR’DA KİMLER ŞANS BULDU?

Belek’te oynanan hazırlık müsabakasında rakibi karşısında etkisiz bir oyun ortaya koyan Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni transferlerden Ayite maç kadrosuna alınmazken, Murat Yıldırım ise oyuna sonradan dahil oldu. Yeni Malatyaspor rakibi Bolusspor karşısına Hakan, Yiğit, Sezer, Ferhat, Buğra, Azubuike, Sedat, Mba, Dialiba, Eren ve Ahmet 11'i ile çıktı. Sakatlıkları hızla düzelmesine karşın riske edilmeyen Sadık, Mehmet Sak ve Murat Akça maç kadrosuna dahil edilmedi.

KAPLAN ÖNE GEÇTİ AMA...

Temsilcimizin gollerini 20. dakikada Yiğitcan Erdoğan, 40. dakikada ise penaltıdan Eren Tozlu kaydetti. Boluspor’un golleri ise biri penaltıdan olmak üzere 24 ve 30. dakikada Anco Jansen, 70. dakika Yusuf, 73. dakika ise Vrede’den geldi. Yeni Malatyaspor’da sakatlığından dolayı formasından bir süre ayrı kalan Dialiba oynanan hazırlık müsabakasında görev alarak yeniden formasına kavuştu. Öte yandan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, maçta alt yapı oyuncuları Abdulsamed, Furkan, Fatih ve Eyüp’e de şans tanıdı.

FATİH AVCI